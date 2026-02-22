English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telangana Spdcl: సమ్మర్ వేళ విద్యుత్ శాఖ భారీ శుభవార్త.. వినియోగ దారులకు ఆ సమస్యలు తీరినట్లే..

Telangana Spdcl: సమ్మర్ వేళ విద్యుత్ శాఖ భారీ శుభవార్త.. వినియోగ దారులకు ఆ సమస్యలు తీరినట్లే..

Telangana electricity department key decision: ఎండాకాలం ప్రారంభం నేపథ్యంలో ప్రజలకు విద్యుత్ సరఫరాకు సంబంధించి ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొకుండా అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీనిలో భాగంగా ఏఐ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకునే విధంగారంగం సిద్దం చేశారు.
 
కొన్ని రోజులుగా ఎండలు  మండిపోతున్నాయి. ఇంకా మార్చి నెలరాక ముందే భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నారు. ఎండాకాలం వచ్చిందంటే కరెంట్ కోతల గురించి స్పెషల్ గా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఒకప్పుడు గ్రామాల్లో ఎక్కువగా ఉండే కరెంట్ కోతలు ఇప్పుడు పట్టణలకు కూడా పాకాయి. 

కరెంట్ ఎప్పుడు పోతుందో మరల ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా ఎవరు చెప్పలేని సిట్యువేషన్. అదే విధంగా కొంత మంది విద్యుత్ వినియోగదారులు తరచుగా తమ ఫిర్యాదుల్ని కూడా లెక్కచేయడంలేదని అధికారులతో తమ గొడును చెప్పుకుంటారు. గతంలో విద్యుత్ శాఖ కు సంబంధించి 1912 టోల్ నంబర్ అందుబాటులో ఉండేది.  

కానీ ఇక మీదట కరెంట్ కు సంబంధించిన అన్నిరకాలు  సమస్యలను పరిష్కరించడానికి 24 గంటల పాటు సేవలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఏఐ ను ఉపయోగించుకుని దక్షిణ తెలంగాణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ మొబైల్ ఫోన్ తో వాట్సాప్ ఛాట్ సేవల్ని ప్రారంభించింది.

ఈ మేరకు దీనిపై   సంస్థ చైర్మన్, ఎండీ ముషారఫ్ ఫరూఖీ కీలక విషయాల్ని  వెల్లడించారు.  విద్యుత్ వినియోగ దారులు ఎలాంటి సమస్యలున్న కూడా.. 8712441912 నెంబర్ కు హయ్ అని వాట్సాప్ చేస్తే వెంటనే దాని నుంచి రెస్సాన్స్ వచ్చేలా అటోమెటిక్ సిస్టమ్ అప్ డేట్ అయ్యి ఉంటుందని చెప్పారు. 

దీనిలో ఫిర్యాదులు, బిల్లింగ్ వివరాలు, విద్యుత్ సరఫరా స్థితి,  ఎప్పుడైన, ఎక్కడి నుంచైన కూడా తెలుసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుందని అధికారులు ప్రకటించారు. దీంతో ప్రజలకు మాత్రం ఇది బిగ్ రిలీఫ్ ను ఇచ్చే అంశంగా భావించవచ్చు.

Telangana Spdcl Telangana Summer season Electricity complaints Telangana Electricity Department TGSPDCL Electricity Electricity users

