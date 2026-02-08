English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telangana Farmers: తెలంగాణ రైతులకు శుభవార్త.. రూ.6000 అకౌంట్లోకి..!

Telangana Farmer Account Credit: తెలంగాణ రైతులకు మరో కీలక అప్‌డేట్ వచ్చింది. యాసంగి పంట కాలానికి సంబంధించి రైతు భరోసా నిధుల పంపిణీ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు వేగవంతం చేసింది. రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ చేయడానికి అవసరమైన నిధుల కోసం ప్రభుత్వం Reserve Bank of Indiaను ఆశ్రయించింది.
 
సమాచారం ప్రకారం, రైతు భరోసా నిధుల పంపిణీ కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొత్తం రూ.9 వేల కోట్ల రుణం తీసుకునేందుకు ఇండెంట్ పెట్టింది. ఈ రుణాన్ని వేర్వేరు కాలపరిమితులతో తీసుకోనున్నారు. 13 ఏళ్ల కాలపరిమితితో రూ.2 వేల కోట్లు, 16 ఏళ్ల కాలపరిమితితో మరో రూ.2 వేల కోట్లు, 21 ఏళ్ల కాలపరిమితితో రూ.2,500 కోట్లు, అలాగే 27 ఏళ్ల కాలపరిమితితో మరో రూ.2,500 కోట్ల రుణం తీసుకునేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు.

ప్రభుత్వ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం..ఈ రుణం ఈ నెల 10వ తేదీన ప్రభుత్వ ఖాతాలో జమ కానుంది. ఆ తర్వాత రైతు భరోసా నిధుల పంపిణీపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు ఎప్పుడు పడతాయన్న అంశంపై చాలా రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న రైతులకు ఈ వార్త కొంత ఊరట కలిగిస్తోంది.

ఇక రైతు భరోసా పథకం విషయానికి వస్తే, ఎకరాకు రూ.6,000 చొప్పున సహాయం అందిస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే మున్సిపల్ ఎన్నికల తర్వాత ఈ నిధులను విడుదల చేస్తామని ప్రభుత్వం స్పష్టంగా తెలిపింది. అందువల్ల ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక రైతు భరోసా అమలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. 

రైతు భరోసా నిధులు రైతులకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. విత్తనాలు కొనడం, ఎరువులు, కూలీల ఖర్చులు వంటి అవసరాలకు ఈ డబ్బులు తోడ్పడతాయని రైతులు ఆశిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యాసంగి పంట కాలంలో పెట్టుబడి భారం తగ్గుతుందని భావిస్తున్నారు.

రైతు భరోసా నిధుల కోసం ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు రైతుల్లో కొత్త ఆశలు రేపుతున్నాయి. ఈ నెల 10 తర్వాత పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో, రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు ఎప్పుడు జమ అవుతాయో చూడాల్సి ఉంది. రైతులు మాత్రం ప్రభుత్వ ప్రకటనలపై ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నారు.

