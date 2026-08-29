/Telangana Subsidy Scheme: నేరుగా అకౌంట్లలోకి డబ్బులు.. తెలంగాణ మంత్రి కీలక ప్రకటన

Telangana Subsidy Scheme: తెలంగాణ రైతులకు మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కీలక ప్రకటన చేశారు. రాష్ట్రంలో ఎరువుల కొరత లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం 2.79 లక్షల టన్నుల యూరియా, 22 వేల టన్నుల డీఏపీ నిల్వ ఉందన్నారు. వ్యవసాయ ఖర్చులు తగ్గించేందుకు యాంత్రీకరణను ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ట్రాక్టర్లు, వ్యవసాయ యంత్రాల రాయితీ డబ్బులు నేరుగా రైతుల అకౌంట్లలో జమ చేస్తామని చెప్పారు.
తెలంగాణ రైతులకు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కీలక సమాచారం అందించారు. రాష్ట్రంలో ఎరువుల సరఫరాకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రైతులకు అవసరమైన ఎరువులు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 2.79 లక్షల టన్నుల యూరియా, 22 వేల టన్నుల డీఏపీ నిల్వ ఉన్నట్లు చెప్పారు. దీంతో రైతులు ఎరువుల విషయంలో ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
వ్యవసాయంలో రైతులకు ఖర్చులు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కూలీల ఖర్చు ఎక్కువగా ఉండటంతో అన్నదాతలపై ఆర్థిక భారం పెరుగుతోంది. ఈ సమస్యను తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం వ్యవసాయ యాంత్రీకరణకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని తుమ్మల తెలిపారు. ట్రాక్టర్లు, ఇతర వ్యవసాయ యంత్రాలను ఉపయోగించడం ద్వారా రైతులకు సమయం, కూలీల ఖర్చు రెండూ తగ్గే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.
ఈ నేపథ్యంలో అగ్రికల్చర్ మెకనైజేషన్ పథకం కింద రైతులకు రాయితీలు అందిస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. ట్రాక్టర్లు, వ్యవసాయ యంత్రాలు కొనుగోలు చేసే రైతులకు ప్రభుత్వం ఇచ్చే రాయితీ నిధులను ఈసారి నేరుగా రైతుల బ్యాంక్ అకౌంట్లలోనే జమ చేయాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు. దీంతో రైతులకు మధ్యలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రయోజనం నేరుగా అందుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఈ పథకంపై రైతుల్లో కూడా మంచి ఆసక్తి కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే దాదాపు 5.50 లక్షల మంది రైతులు దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో దరఖాస్తులు రావడం వల్ల వ్యవసాయ యంత్రాలపై రైతులకు ఉన్న ఆసక్తి స్పష్టమవుతోంది.
వ్యవసాయంలో ఆధునిక పద్ధతులను పెంచడం ద్వారా రైతుల ఖర్చులను తగ్గించడంతో పాటు పనులను వేగంగా పూర్తి చేయవచ్చని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ట్రాక్టర్లు, ఇతర యంత్రాల వినియోగం పెరిగితే కూలీలపై ఆధారపడటం కొంత తగ్గుతుంది. దీనివల్ల రైతులకు వ్యవసాయ పనులు సులభంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది.