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Telangana Fee Reimbursement: విద్యార్థుల ఖాతాల్లోకే డబ్బులు.. సీఎం రేవంత్ కీలక ప్రకటన

Written ByVishnupriya
Published: Sep 12, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:49 AM IST

Telangana Fee Reimbursement:తెలంగాణలో విద్యార్థుల ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ అంశంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కీలక ప్రకటన చేశారు. అసెంబ్లీ వేదికగా మాట్లాడిన సీఎం.. విద్యార్థులకు అందుతున్న ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ విధానాన్ని ఎత్తివేసే ఆలోచన తమ ప్రభుత్వానికి లేదని స్పష్టం చేశారు. విద్యార్థుల చదువుకు ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రభుత్వం అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలిపారు.

Student Fee Reimbursement1/4

రేవంత్ రెడ్డి

ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ ద్వారా ఎంతో మంది పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు చెందిన విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యను కొనసాగిస్తున్నారు. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి కారణంగా చదువును మధ్యలో ఆపేయకుండా ఈ పథకం ఉపయోగపడుతోంది. అందుకే ఈ పథకాన్ని కొనసాగించేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సీఎం తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ డబ్బులను విద్యార్థుల ఖాతాల్లోనే నేరుగా జమ చేసే విధానంపై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పారు. దీనివల్ల డబ్బుల విషయంలో మరింత స్పష్టత, పారదర్శకత ఉంటుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

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ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ పథకం

అలాగే విద్యార్థులు కాలేజీలకు సక్రమంగా హాజరయ్యేలా కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎం వెల్లడించారు. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌కు అర్హత పొందాలంటే 75 శాతం హాజరు ఉండేలా నిబంధనలను అమలు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. విద్యార్థులు చదువుపై శ్రద్ధ పెట్టడంతో పాటు తరగతులకు క్రమం తప్పకుండా హాజరు కావాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోంది.  

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తెలంగాణ విద్యార్థులు

ఈ సందర్భంగా గత ప్రభుత్వంపై కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విమర్శలు చేశారు. గత బీఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో విద్యార్థులకు సంబంధించిన ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బకాయిలు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. మొత్తం రూ.5,430 కోట్ల బకాయిలను ప్రజా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విడుదల చేశామని గుర్తు చేశారు.  

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విద్యార్థుల ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్

విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని తమ ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందని సీఎం తెలిపారు. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ విషయంలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. కొత్త విధానంతో విద్యార్థులకు నేరుగా ప్రయోజనం అందేలా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.ఈ ప్రకటనతో ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌పై నెలకొన్న సందేహాలకు కొంత స్పష్టత వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా పేద విద్యార్థులకు ఈ పథకం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండటంతో ప్రభుత్వం తీసుకునే తదుపరి నిర్ణయాలపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

TAGS:
Telangana Fee Reimbursement
CM Revanth Reddy
Revanth Reddy
Fee Reimbursement scheme
Telangana students
student fee reimbursement

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