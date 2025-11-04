English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Food Safety Officials Raid: బొద్దింకలు, ఎలుకల మలం.. రుచి వెనక రహస్యం ఇదే.. హైవే దాబాల్లో ఫుడ్ సేఫ్టీ రైడ్స్‎లో షాకింగ్ సీన్స్..!!

Food Safety Officials Raid: బొద్దింకలు, ఎలుకల మలం.. రుచి వెనక రహస్యం ఇదే.. హైవే దాబాల్లో ఫుడ్ సేఫ్టీ రైడ్స్‎లో షాకింగ్ సీన్స్..!!

Telangana Food Safety Officials Raid: సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వందల కిలోమీటర్లు జర్నీ చేస్తూ హైదరాబాద్ నగరానికి చేరుకునే ప్రజలు.. హైవేల పక్కన దాబాల్లో కాసేపు సేద తీరేందుకు ఆగుతుంటారు. ఆ సమయంలో ఏదొకటి తినాలన్న ఉద్దేశంతో ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. దాబాల్లో అయితే వేడి వేడిగా అప్పటికప్పుడు సిద్దం చేసిన ఆహారాన్ని వడ్డిస్తారన్న ఉద్దేశంతో దాబాల్లో ఆగుతుంటారు. అందుకే హైదరాబాద్ కు నలుమూలాల హైవేలపై భారీగా దాబాలు వెలిశాయి.

1 /6

హైదరాబాద్ -కరీంనగర్, హైదరాబాద్ -నిజామాబాద్, వరంగల్ -హైదరాబాద్, విజయవాడ-హైదరాబాద్, గద్వాల-హైదరాబాద్ ఇలా ఏ హైవేపై ఎటు చూసిన దాబాలే దర్శనమిస్తున్నాయి. గంటలతరబడి జర్నీ చేస్తూ కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుందామని దాబాల వద్ద ఆగుతుంటారు. ఆకలితో ఉన్నవారు వేడివేడిగా వడ్డిస్తున్న ఆహారాన్ని రుచి చూస్తున్నారే తప్పా.. దాని వెనకున్న శుచి మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు.(https://x.com/cfs_telangana/status/1984669936363717116)

2 /6

ఏదొకటి తినేసామా అనే ధోరణిలో చాలా మంది ఉంటున్నారు. దాన్ని క్యాష్ చేసుకుంటున్నదాబా యాజమాన్యాలు పరిశుభ్రత విషయంలో మాత్రం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. తాజాగా తెలంగాణ ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు చేపట్టిన తనిఖీల్లో భయంకర నిజాలు భయపడ్డాయి. హైదరాబాద్ కు వచ్చే నేషనల్ హైవేలపై ఉన్న దాదాపు 12 దాబాల్లో ఆకస్మికంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు.(https://x.com/cfs_telangana/status/1984669936363717116)  

3 /6

ఈ తనిఖీల్లో అపరిశుభ్రంగా ఉన్న కిచెన్, కుళ్లిన ఆహార పదార్థాలను చూసి ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. కిచెన్ లో బొద్దింకలు, ఎలుకల మలం, ఆహారంపై కవర్ లేకపోవడం, వెజ్ నాన్ వెజ్ ఒకే చోట నిల్వ ఉంచడం వీటన్నింటిని చూసిన అధికారులు మౌనంగా ఉండిపోయారు.(https://x.com/cfs_telangana/status/1984669936363717116)  

4 /6

ఎన్ హెచ్ 65 హైదరాబాద్ టు విజయవాడ, ఎన్ హెచ్ 63 వరంగల్ టు హైదరాబాద్, ఎన్ హెచ్ 44 కర్నూల్ టు హైదరాబాద్ లోని 12 అవుట్ లెట్స్ ను ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు చెక్ చేశారు. ఈ ఔట్ లెట్స్ లో తేదీ ముగిసిన సరుకులు, ఆహార పదార్థాలు, కుళ్లిన స్థితిలో మాంసాహారం, కెమికల్ కలర్స్, అపరిశుభ్రంగా ఉన్న కిచెన్ గుర్తించారు.(https://x.com/cfs_telangana/status/1984669936363717116)  

5 /6

సంగారెడ్డి దగ్గర రుద్రారంలో ది ప్యాలెస్ హోటల్లో చెక్ చేసిన అధికారులు కిచెన్ లో బొద్దింకలు, ఎలుకల మలం గుర్తించారు. సింథటిక్ కలర్స్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ చట్టం ప్రకారం 107 కిలోల పాడైన ఆహారాన్ని సీజ్ చేశారు అధికారులు. ప్రాన్స్, చికెన్, మటన్, పన్నీర్, గోబీ ఫ్రై ఇలా అనేక పాడైన ఆహార పదార్థాలను సీజ్ చేశారు. తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చేంత వరకు ఈ ఔట్ లెట్ ను మూసివేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.(https://x.com/cfs_telangana/status/1984669936363717116)  

6 /6

ఇక నేషనల్ హైవే 65 రహదారిపై చౌటుప్పల్ మండలం కోయలగూడ దగ్గర అతిథి రెస్టారెంట్లో ఆహారాన్ని సీట్ చేశారు అధికారులు. చిట్యాల మండలం పెదకాపర్తి గ్రామం వద్ద ఉత్సవ రెస్టారెంట్ లోని ఆహారం కూడా కుళ్ళిన స్టేజిలో ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అలాగే చౌటుప్పల్ మండలం కోయిలగూడెం దగ్గర సంఘం హోటల్లోనూ క్వాలిటీ లేని ఆహారం ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఎన్ హెచ్ 44 రహదారిపై గద్వాల్ లోని తాజ్ ప్యాలెస్ రెస్టారెంట్ గద్వాల్ లోని అతిథి రెస్టారెంట్లో అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. అలాగే ఎన్ హెచ్ 165 రహదారిలో ఉన్న హోటల్ నిర్వహించి అక్కడ కూల్ డ్రింక్స్ 2 కేజీల గ్రేవీ ఎక్స్పైర్ తేదీని దాటిన నిల్వ చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.(https://x.com/cfs_telangana/status/1984669936363717116)  

food outlets violation hyderabad hyderabad unhygienic food outlets hyderabad food outlets Dhabas Food Safety Highway Telangana food safety inspection hyderabad restaurant raids

Next Gallery

Shani Mahardasha: 2026లో శని దేవుడి అద్భుతమైన అడుగు.. 3 రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..