/Telangana Formation Day: 60 ఏళ్ల సాకారమైన శుభదినం.. ఇలా తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

Telangana Formation Day 2026 Wishes: ఎందరో అమరవీరుల త్యాగఫలంతో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించింది. మహానుభావులు, వీరులు, విద్యార్థులు కన్న కలలు నిజమైన రోజు జూన్ 2వ తేదీ. తెలంగాణ ఆత్మగౌరవానికి, అస్తిత్వానికి గుర్తింపు లభించిన రోజు. ప్రతి తెలంగాణ పౌరుడు ఉప్పొంగి పొందే గొప్ప రోజు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలందరికీ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెబుతూ HD ఫొటోలు షేర్ చేయండి.
ఎందరో అమరవీరుల త్యాగఫలం కేసీఆర్ సారథ్యంలో సాగించిన పోరాట ఫలితం 60 ఏళ్ల పరాయి పాలన అంతమైన చారిత్రక సందర్భంగా 4 కోట్ల ప్రజల స్వరాష్ట్ర కల సాకారమైన శుభదినం జూన్ 2వ తేదీన ఇలాంటి గొప్ప పండుగ ఉండడంతో మీ అందరికీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
60 ఏళ్ల తెలంగాణ ప్రజల చిరకాల వాంఛ నెరవేరిన రోజు. రాష్ట్ర సాధనకు తమ ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా అంకితమిచ్చిన అమరవీరులను స్మరిస్తూ.. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు
జై తెలంగాణ.. జై తెలంగాణ, అమరవీరుల ఆశయాలు సాధిస్తాం.. మా నీళ్లు, నిధులు, ఉద్యోగాలు మాకు కావాలె అనే నినాదాలతో సాగిన 60 ఏళ్ల పోరాటం విజయవంతమై.. తరతరాలు కలలుగన్న స్వరాష్ట్ర తెలంగాణ ఆవిర్భవించిన గొప్ప రోజు జూన్ 2వ తేదీ. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన సందర్భంగా మీకు శుభాకాంక్షలు.
భారతదేశంలో జూన్ 2వ తేదీ, 2014న ఒక గొప్ప పరిణామం సంభవించింది. 60 ఏళ్ల పాటు పరాయి పాలనలో నలిగిన తెలంగాణ సంకెళ్లు తెంచుకుంది. దేశంలో ఒక కొత్త రాష్ట్రంగా తెలంగాణ పురుడు పోసుకుంది. ఇలాంటి గొప్ప సందర్భం సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు
ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు, పెన్డౌన్, సార్వత్రిక సమ్మె, వంటావార్పు, సకల జనుల సమ్మె, బంద్, జైలు భరో, రైలు రోకో, సడక్ బంద్, జెండా పండుగ ఇలా తీరొక్క రీతిన తెలంగాణ ఉద్యమం సాగింది. ఎలాంటి హింస లేకుండా భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచ చరిత్రలోనే శాంతియుతంగా పోరాటం జరిగి స్వరాష్ట్రం ఏర్పాటుచేసుకున్న ఘనత తెలంగాణకు దక్కింది. జూన్ 2వ తేదీన రాష్ట్రం ఏర్పడిన శుభ సందర్భంగా మీకు తెలంగాణ అవతరణ శుభాకాంక్షలు.
ఎందరో త్యాగధనులు.. మరెందరో విద్యార్థి అమరవీరుల త్యాగాలు.. ఎందరో ప్రజల పోరాట ఫలితం.. తెలంగాణ ప్రజల చిరకాల స్వప్నం నెరవేరిన రోజు జూన్ 2వ తేదీ. ఈ శుభ సందర్భంగా మీకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
ఆత్మగౌరవమే ఉద్యమమే ఊపిరిగా అస్తిత్వ పోరాటమే ఆయుధంగా అహింసాయుత పద్ధతిలో దశాబ్దాల పాటు సాగిన తెలంగాణ ఉద్యమ కల సాకారమైన రోజు ఇది. 60 ఏళ్ల కల సాకారం కావడంలో అసువులు బాసిన అమరులను స్మరించుకుంటూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు