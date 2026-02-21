English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Free Bus: తెలంగాణ మహిళలకు మహిళలకు ఫ్రీ బస్ ప్రయాణం.. రూ.50 చెల్లిస్తేనే..

Free Bus: తెలంగాణ మహిళలకు మహిళలకు ఫ్రీ బస్ ప్రయాణం.. రూ.50 చెల్లిస్తేనే..

Free Bus In Telengana 
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అందించేందుకు ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రకటించిన మహాలక్ష్మి పథకం కింద, త్వరలో మహిళలకు ప్రత్యేక స్మార్ట్ కార్డులు జారీ చేయనున్నారు. ఈ కార్డుల ద్వారా మహిళలు బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు.
1 /5

ఈ స్మార్ట్ కార్డుల జారీకి పౌరసరఫరాల శాఖ డేటాను ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నారు. తొలి దశలో తెల్ల రేషన్ కార్డులు ఉన్న మహిళలకు ఈ కార్డులు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. ఈ దశలో సుమారు 5 లక్షల మందికి స్మార్ట్ కార్డులు అందించనున్నట్లు సమాచారం. తర్వాత దశలవారీగా మరిన్ని మహిళలకు కూడా ఈ సౌకర్యాన్ని విస్తరించనున్నారు.

2 /5

ప్రభుత్వ ప్రణాళిక ప్రకారం జూన్ 2 నుంచి ఈ విధానం పూర్తిస్థాయిలో అమల్లోకి రానుంది. అప్పటి నుంచి మహిళలు స్మార్ట్ కార్డు చూపించి Telangana RTC బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు. ఈ పథకం మహిళలకు పెద్ద ఊరటగా మారనుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.  

3 /5

అయితే స్మార్ట్ కార్డు పొందాలంటే మహిళలు రూ.50 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మొత్తం కార్డు తయారీ ఖర్చుల కోసం మాత్రమే తీసుకుంటారని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. మహిళలు బస్ పాస్ కేంద్రాలు లేదా మీ-సేవా కేంద్రాల్లో ఈ రూ.50 చెల్లించి స్మార్ట్ కార్డును పొందవచ్చు.  

4 /5

స్మార్ట్ కార్డు లేని మహిళలు కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. కార్డు అందే వరకు ఆధార్ కార్డు చూపించి ఉచితంగా బస్సులో ప్రయాణించవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. దీంతో పథకం ప్రారంభంలో ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.  

5 /5

ఈ ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకం వల్ల ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలకు వెళ్లే మహిళలు, విద్యార్థినులు, గృహిణులు ఎక్కువగా లాభపడనున్నారు. రోజూ బస్సుల్లో ప్రయాణించే మహిళలకు నెలవారీ ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గనున్నాయి. అలాగే మహిళల ఆర్థిక భారం తగ్గడంతో పాటు, వారి స్వేచ్ఛా ప్రయాణానికి ఇది దోహదపడుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

Telangana Free Bus Scheme Free Bus Travel for Women Mahalakshmi Smart Card Telangana RTC Free Travel Women Free Bus Travel Telangana Mahalakshmi Scheme telangana Smart Card for Free Bus Travel

Next Gallery

Gold Rate India: రూ.22 వేల వరకు తగ్గిన బంగారం ధర.. బంగారం ఇష్టపడే మహిళలకు జాక్‌పాట్!