Telangana housing scheme: పేదలకు భారీ గుడ్‌న్యూస్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం…అర్బన్ ఏరియా మధ్యలో లక్ష ఇళ్లు నిర్మాణం!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 23, 2026, 10:07 PM IST|Updated: May 23, 2026, 10:07 PM IST

Telangana housing scheme:తెలంగాణలో పేదలు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు పెద్ద ఊరట కలిగించే ప్రకటన చేశారు మంత్రి Ponguleti Srinivasa Reddy. హైదరాబాద్ నగరం మరియు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ORR) మధ్య ఉన్న కోర్ అర్బన్ ప్రాంతాల్లో లక్ష ఇళ్లను నిర్మించనున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ ప్రకటనతో సొంత ఇల్లు కోసం ఎదురుచూస్తున్న వేలాది కుటుంబాల్లో ఆశలు పెరిగాయి.

లక్ష ఇళ్లు తెలంగాణ

మంత్రి మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం ప్రజలు ఎక్కడ నివసిస్తున్నారో అదే ప్రాంతాల్లో వారికి ఇళ్లు నిర్మించి ఇస్తామని చెప్పారు. ఉద్యోగాలు, పిల్లల చదువులు, జీవన విధానం దెబ్బతినకుండా ఉండేలా ఈ ప్రణాళిక రూపొందించామని వివరించారు. ముఖ్యంగా నగరానికి దూరంగా పంపకుండా, వారికి అలవాటు అయిన ప్రాంతాల్లోనే ఇళ్లు ఇవ్వడం ఈ పథకంలో ప్రత్యేకతగా కనిపిస్తోంది.  

హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్ ఇళ్లు

ఇళ్ల స్థలం లేని కుటుంబాల కోసం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా మంత్రి తెలిపారు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వమే భూములను గుర్తించి అక్కడ అపార్టుమెంట్లు నిర్మిస్తుందని చెప్పారు. అంతేకాదు, అపార్టుమెంట్ నిర్మాణంలో వచ్చే భూమిలోని అన్‌డివైడెడ్ షేర్‌ను కూడా లబ్ధిదారులకే ఉచితంగా ఇస్తామని పేర్కొన్నారు. దీంతో భవిష్యత్తులో ఆస్తి హక్కుల విషయంలో కూడా వారికి పూర్తి భద్రత లభించే అవకాశం ఉంది.  

పేదలకు ఇళ్లు

ఈ భారీ హౌసింగ్ ప్రాజెక్టును ఒకేసారి కాకుండా విడతల వారీగా పూర్తి చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. మొదటి దశలో లక్ష ఇళ్లు నిర్మించనుండగా, తర్వాతి విడతల్లో మరిన్ని ఇళ్లు అందించనున్నారు. రెండో విడతలోనే సుమారు 2.50 లక్షల ఇళ్లను నిర్మించే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని మంత్రి తెలిపారు.  

మధ్యతరగతి హౌసింగ్ స్కీమ్

ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల ధరలు, అద్దెలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రకటన సాధారణ ప్రజలకు ఎంతో ఉపశమనం కలిగించే అవకాశముంది. ముఖ్యంగా తక్కువ ఆదాయం ఉన్న కుటుంబాలు, ఉద్యోగుల వర్గం, చిన్న వ్యాపారులు ఈ పథకం ద్వారా లాభపడే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.  

హైదరాబాద్ హౌసింగ్ న్యూస్

ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఈ హౌసింగ్ ప్రాజెక్టు అమలులోకి వస్తే తెలంగాణలో పేదలకు సొంతింటి కల నిజమయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ప్రజల దృష్టి మొత్తం ఈ ప్రాజెక్టు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది? అర్హుల ఎంపిక ఎలా ఉంటుంది? అనే అంశాలపైనే ఉంది.

