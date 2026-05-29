/ Government Employees: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రూ.2,000 కోట్లు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం!

Government Employees:తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అమలు చేయడం ప్రారంభించింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న బకాయిల చెల్లింపుల విషయంలో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 100 రోజుల్లో రూ.6,000 కోట్ల బకాయిలను చెల్లిస్తామని ప్రకటించిన ప్రభుత్వం, ఆ హామీ మేరకు తొలి విడతగా రూ.2,000 కోట్లను విడుదల చేసింది.
డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఆదేశాల మేరకు ఆర్థిక శాఖ ఈ నిధులను విడుదల చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో వేలాది మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఉపశమనం పొందారు. ముఖ్యంగా పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులకు సంబంధించిన జీపీఎఫ్ (జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్) బకాయిలు పూర్తిగా చెల్లించబడ్డాయి.
అలాగే 2025 మే నెలకు సంబంధించిన కమ్యూటేషన్ బకాయిలను కూడా ప్రభుత్వం వంద శాతం క్లియర్ చేసింది. దీంతో చాలా కాలంగా తమ డబ్బుల కోసం ఎదురు చూస్తున్న రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు పెద్ద ఊరట లభించింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా సానుకూలంగా స్పందిస్తున్నాయి.
ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని ఇప్పటికే పలుమార్లు ప్రకటించింది. ఇప్పుడు బకాయిల చెల్లింపుల ద్వారా ఆ మాటను నిలబెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ఆర్థిక సమస్యలను దశలవారీగా పరిష్కరిస్తామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
మొత్తం రూ.6,000 కోట్ల బకాయిలలో తొలి విడతగా రూ.2,000 కోట్లు విడుదల కాగా, మిగిలిన రూ.4,000 కోట్లను కూడా త్వరలోనే విడుదల చేస్తామని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ఉద్యోగులకు సంబంధించిన అన్ని పెండింగ్ బకాయిల సమస్యలు దాదాపు పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఉద్యోగుల్లో విశ్వాసాన్ని పెంచడంతో పాటు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు కూడా ఆర్థిక భరోసా కల్పించనుంది. హామీల అమలులో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతుండటంతో ఉద్యోగ వర్గాల్లో సానుకూల వాతావరణం కనిపిస్తోంది.