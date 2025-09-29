Telangana Tiffins: తెలంగాణ సర్కార్ దసరా కానుక.. 5 రూపాయలకే రుచికరమైన టిఫిన్..

Telangana Tiffins: దసరా పండగ సందర్భంగా తెలంగాణ సర్కార్ ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఇప్పటికే గత ప్రభుత్వం అన్నపూర్ణ పథకంలో భాగంగా రూ. 5 కే మంచి భోజనం అందిస్తున్న సంగతి తెలిపిందే కదా. ఇపుడు ప్రతి రోజు ఉదయం హైదరాబాద్ మహా నగరంలో రూ.5 కే టిఫిన్ పథకం ప్రవేశపెట్టనున్నట్టు ప్రభుత్వం తెలిపింది.
Telangana Tiffins:తెలంగాణ సర్కార్ ప్రజలకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. నేటి నుంచి 5 రూపాయలకే బ్రేక్ఫాస్ట్ పథకం అందుబాటులోకి రానుంది. మోతీనగర్, మింట్ కాంపౌండ్ వద్ద ఉన్న ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్ లో బ్రేక్ ఫాస్ట్ పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నారు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్.
మొదటి దశలో 60 ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్లలో బ్రేక్ ఫాస్ట్ పథకం అందుబాటులోకి రానుంది. ఆ తర్వాత భాగ్యనగరం వ్యాప్తంగా 150 ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్లలో బ్రేక్ ఫాస్ట్ పథకాన్ని అమలు చేయనుంది జీహెచ్ఎంసీ.
రోజుకూ 25 వేల మందికి మిల్లెట్ టిఫిన్స్ అందించనుంది. మెనూలో ఇడ్లీ, ఉప్మా, మిల్లెట్ ఇడ్లీ, మిల్లెట్ ఉప్మా, పూరీలు, పొంగల్ ఉండనున్నాయి.
ఒక్కో ప్లేట్కు 19రూపాయలు ఖర్చు అవుతుండగా... 14రూపాయలు భరించనుంది జీహెచ్ఎంసీ. ఈ క్యాంటీన్లు వారానికి ఆరురోజులు కొనసాగుతుండగా.. ఆదివారం మాత్రం సెలవు ఉంటుంది. నగరానికి వివిధ పనుల నిమిత్తం వచ్చే పేదవారికి ఇక్కడ భోజనం పెను భారమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ పథకం ప్రవేశపెట్టడం ఆహ్వానించ దగిందే. మరోవైపు ఏపీ, తమిళనాడు, కర్నాటకలో ఉదయం పూట టిఫిక్ కార్యక్రమం అమలు అవుతోంది.
అయితే ఇప్పటికే అన్నపూర్ణ (ఇందిరా) క్యాంటీన్ లలో ఫుడ్ ను ఇస్కాన్ కు చెందిన వాళ్లు వండి నగర వ్యాప్తంగా అనుకున్న సమయానికి సరఫరా చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ మిల్లెట్ టిఫిన్ పథకాన్ని ఇస్కాన్ కే అప్పగించారా లేదా అనేది తెలియాల్సి ఉంది. ఇలాంటి బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని నిర్విఘ్నంగా నిర్వహిస్తున్న ఇస్కాన్ కు అందరు ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలిపాలి.