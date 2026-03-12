Telangana Students : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చదువుతున్న ఎస్సీ విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. రాష్ట్రంలో పోస్ట్ మెట్రిక్ చదువుతున్న ఎస్సీ విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వం రూ.374 కోట్ల నిధులను విడుదల చేసింది. ఈ డబ్బులను స్కాలర్షిప్స్ మరియు ట్యూషన్ ఫీజుల రూపంలో నేరుగా విద్యార్థుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ చేశారు.
ఈ నిధులు 2024–25 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించినవి అని అధికారులు తెలిపారు. దీంతో వేలాది మంది విద్యార్థులకు ఆర్థిక సహాయం అందింది. చదువుకు అవసరమైన ఖర్చులు తీర్చుకోవడానికి ఈ డబ్బు ఉపయోగపడుతుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఈ మొత్తం రూ.374 కోట్లలో కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటా రూ.201 కోట్లు కాగా, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటా రూ.173 కోట్లు ఉంది. ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు కలిసి ఈ నిధులను విడుదల చేశాయి.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల చాలా మంది పేద విద్యార్థులకు పెద్ద ఉపశమనం లభించింది. ముఖ్యంగా ఉన్నత విద్య చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఫీజులు చెల్లించడం కొంత భారంగా ఉంటుంది. అలాంటి సమయంలో ఈ స్కాలర్షిప్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ నిధుల వల్ల మొత్తం 83,239 మంది విద్యార్థులు లబ్ధి పొందినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. స్కాలర్షిప్ మరియు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ రూపంలో ఈ డబ్బు వారి ఖాతాల్లోకి నేరుగా జమ అయింది.
ప్రభుత్వం ఈ విధంగా నిధులు విడుదల చేయడం వల్ల విద్యార్థులు తమ చదువును ఎటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా కొనసాగించగలుగుతారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు మెరుగుపడేందుకు ఈ పథకం ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని అధికారులు తెలిపారు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యార్థుల సంక్షేమానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. ముఖ్యంగా పేద కుటుంబాలకు చెందిన విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యను కొనసాగించేందుకు స్కాలర్షిప్లు, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ వంటి పథకాలను అమలు చేస్తోంది.