English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rythu Bharosa: రైతులకు రేవంత్ సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్.. రైతు భరోసా నిధులు వచ్చేస్తున్నాయ్.. పంపిణీ ఎప్పటి నుంచంటే..?

Rythu Bharosa: రైతులకు రేవంత్ సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్.. రైతు భరోసా నిధులు వచ్చేస్తున్నాయ్.. పంపిణీ ఎప్పటి నుంచంటే..?

Telangana government carity Rythu Bharosa: తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతు భరోసా పథకంపై వస్తున్న పుకార్లకు మరోసారి స్పష్టత ఇచ్చింది. రాష్ట్రంలో రైతు భరోసా పథకాన్ని నిలిపివేశారన్న ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదని తేల్చి చెప్పింది. జనవరి నెలలో అర్హులైన రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో పథకం కింద నిధులు తప్పకుండా జమ అవుతాయని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. రైతు భరోసా విషయంలో ప్రభుత్వం ఎలాంటి కొత్త షరతులు విధించలేదని కూడా స్పష్టం చేసింది.
1 /5

ఈ అంశంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం సోషల్ మీడియా వేదిక ‘ఎక్స్’లో అధికారికంగా పోస్టు చేసింది. రైతు భరోసా పథకం కింద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 65 లక్షల మందికి పైగా రైతులు ఇప్పటికే లబ్ధి పొందుతున్నారని గుర్తుచేసింది. ఈ పథకాన్ని ప్రభుత్వం నిలిపివేయడం లేదని, అలాంటి వార్తలను నమ్మవద్దని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసింది.

2 /5

ప్రస్తుతం రైతు భరోసా నిధులు నిజమైన అర్హులకే చేరేలా జిల్లా స్థాయి కమిటీలు క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాయి. రైతులు వాస్తవంగా సాగు చేస్తున్న భూముల వివరాలను పరిశీలిస్తూ లబ్ధిదారుల జాబితాను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో ఆర్థిక శాఖ కూడా చెల్లింపుల కోసం రూపొందించిన జాబితాను మరోసారి పరిశీలిస్తూ తుది ధృవీకరణ ప్రక్రియ చేపట్టినట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

3 /5

ఇదిలా ఉండగా, సంక్రాంతి పండుగ తర్వాత రైతు భరోసా నిధులను రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేయడానికి ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోందని సమాచారం. ఉపగ్రహ చిత్రాలు, డిజిటల్ డేటా ఆధారంగా సాగు చేసిన పంటల వివరాలను అధికారులు సేకరిస్తున్నారు. జనవరి రెండో వారం నాటికి అర్హులైన రైతుల తుది జాబితాను సిద్ధం చేసి ప్రభుత్వానికి అందించే దిశగా చర్యలు వేగవంతం చేశారు. జాబితా ఖరారైన కొద్ది రోజుల్లోనే, అంటే జనవరి చివరి వారంలోగా రైతుల ఖాతాల్లో నిధులు జమ అయ్యే అవకాశముందని తెలుస్తోంది.

4 /5

అయితే ఈసారి పంటలు సాగు చేయని భూములకు రైతు భరోసా నిధులు అందే అవకాశం లేదని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. సాగు లేని భూములను పథకం నుంచి మినహాయించే అంశాన్ని ప్రభుత్వం అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని సమాచారం.  

5 /5

లబ్ధిదారుల జాబితా నుంచి పేరు తొలగితే లేదా ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉన్నా రైతులు జిల్లా కలెక్టర్ లేదా జిల్లా స్థాయి రెవెన్యూ అధికారులను సంప్రదించి వివరణ కోరుకునే అవకాశం ఉంటుందని ప్రభుత్వం భరోసా ఇచ్చింది. రైతులకు ఎలాంటి అన్యాయం జరగకుండా పారదర్శకంగా రైతు భరోసా అమలు చేస్తామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.  

Rythu bharosa Rythu Bharosa Rules Telangana govt telangana farmers CM Revanth Reddy Agriculture

Next Gallery

Shukra Transit: శుక్రుడి అద్వీతీయమైన ద్వి సంచారం.. ఈ 6 రాశుల వారికి లక్కే లక్కు.. ఇంట్లో డబ్బుల మూటలు..