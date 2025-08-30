English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Govt Scheme: రైతులకు రేవంత్ సర్కార్ గోల్డెన్ ఛాన్స్.. 50శాతం సబ్సిడీతో రైతన్న జీవితాల్లో భరోసా..!!


Govt Scheme: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరోసారి రైతుల భారీ గుడ్ న్యూస్ వినిపించింది. ఇప్పటివరకు రైతు బంధు, రైతు బీమా, రైతు భరోసా వంటి పథకాల ద్వారా రైతులకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించిన రేవంత్ సర్కార్.. ఇప్పుడు వ్యవసాయ పరికరాల కొనుగోలుపై భారీ సబ్సిడీని ప్రకటించింది. ఆధునిక యంత్రాలతో సాగు చేయడం వల్ల రైతులకు సమయం ఆదా అవుతుందని, ఖర్చులు తగ్గుతాయని, దిగుబడులు పెరుగుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. 
మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న ఆధునిక వ్యవసాయ యంత్రాలు చాలా మంది చిన్న, సన్నకారు రైతులకు అందని ధరల్లో ఉంటాయి. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి రేవంత్ రెడ్డి  ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చింది. ఇకపై రైతులు యంత్రాల ధరలో సగం మాత్రమే చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. మిగతా మొత్తం ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. ఉదాహరణకు లక్ష రూపాయల విలువ చేసే రోటవేటర్‌ను రైతులు కేవలం 50 వేల రూపాయలకే పొందవచ్చు.  

ప్రత్యేకంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళా రైతులకు 50శాతం సబ్సిడీ వర్తిస్తుంది. అంటే వారు పరికరం ధరలో సగం మాత్రమే చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఇతర కేటగిరీల రైతులు కూడా వెనుకబడరు. వారికి 40శాతం వరకు సబ్సిడీ లభిస్తుంది. ఉదాహరణకు లక్ష రూపాయల యంత్రాన్ని వారు కేవలం 60 వేల రూపాయలకే కొనుగోలు చేయగలరు.  

ఈ సబ్సిడీ పొందాలనుకునే రైతులు స్థానిక వ్యవసాయ అధికారిని (AEO లేదా మండల వ్యవసాయ అధికారి) సంప్రదించాలి. దరఖాస్తుతో పాటు ఆధార్, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, పాస్‌బుక్, సాయిల్ హెల్త్ కార్డు, పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో వంటి పత్రాలు సమర్పించాలి. దరఖాస్తు ఆమోదం పొందిన తర్వాత, రైతులు తక్కువ ధరకే యంత్రాలను పొందగలరు.  

యంత్రాల వినియోగం వల్ల రైతుల శ్రమ తగ్గుతుంది. విత్తనాలు వేయడం, భూమి దున్నడం, కోతలు వంటి పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. సమయం తగ్గడం వలన రైతులు ఒకే సీజన్‌లో ఎక్కువ పంటలు పండించగలరు. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దిగుబడి రావడం వల్ల ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది.  

ఈ పథకం వెనుక ప్రభుత్వం ఉద్దేశ్యం రైతులను ఆధునిక సాంకేతికత వైపు మళ్లించడం. పాత పద్ధతుల బదులు ఆధునిక యంత్రాలతో సాగు చేయడం ద్వారా దిగుబడులు పెరుగుతాయి. దీని వల్ల రైతుల ఆదాయం మాత్రమే కాకుండా రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా బలోపేతం అవుతుంది.   

సన్నకారు రైతులు ఈ పథకం ద్వారా ఎక్కువ లాభం పొందగలరు. ఎందుకంటే వారి భూమి పరిమితంగా ఉంటుంది. తక్కువ సమయంలో పనులు పూర్తి చేయడం వారికి అత్యంత అవసరం. ఈ యంత్రాలు వారికీ నిజమైన సహాయకారిగా మారతాయి.   

మొత్తానికి, తెలంగాణ రైతులు ఇప్పుడు సగం ధరలోనే ఆధునిక వ్యవసాయ పరికరాలను పొందే అవకాశాన్ని పొందుతున్నారు. ఇంతవరకు లేని స్థాయిలో సబ్సిడీని ప్రభుత్వం ప్రకటించడం రైతులకు నిజమైన శుభవార్తగా నిలుస్తోంది.

telangana farmers Telangana Govt Schemes Agriculture Subsidy Farmer Welfare Modern Farming Equipment SC ST Farmer Benefits Women Farmers Subsidy Telangana Agriculture News Business News telugu news

