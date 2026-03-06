English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana private schools: 11,000 ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు బిగ్ షాక్.. ప్రభుత్వం నోటీసులు..!

Telangana private schools: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు ప్రభుత్వం కొత్త ఆదేశాలు జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న అన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఇకపై ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ తప్పనిసరిగా చెల్లించాలని విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు పాఠశాలల యాజమాన్యాలకు అధికారిక నోటీసులు పంపించింది.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇప్పటివరకు చాలాచోట్ల ఈ ట్యాక్స్ విషయంలో స్పష్టత లేకపోవడంతో కొన్ని పాఠశాలలు చెల్లించలేదు. అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇవ్వడంతో అన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఈ పన్ను చెల్లించాల్సిందే అని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఈ ట్యాక్స్ వసూలు బాధ్యతను జిల్లా విద్యా అధికారులకు (డీఈవోలు) అప్పగించారు. ప్రతి జిల్లాలో ఉన్న ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ చెల్లిస్తున్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని వారు పర్యవేక్షించాల్సి ఉంటుంది. ఎవరైనా ఈ విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని విద్యాశాఖ హెచ్చరించింది. అవసరమైతే పాఠశాలలపై చట్టపరమైన చర్యలు కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.

ఇదే సమయంలో ప్రైవేట్ మరియు కార్పొరేట్ స్కూళ్లలో వసూలు చేస్తున్న ఫీజులపై కూడా ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. ఇటీవల చాలా పాఠశాలలు అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నాయని తల్లిదండ్రుల నుంచి ఫిర్యాదులు రావడంతో ప్రభుత్వం చర్యలు ప్రారంభించింది. ఫీజులను నియంత్రించడానికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.  

ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని సుమారు 11 వేల ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో వసూలు చేస్తున్న ఫీజుల వివరాలను ప్రభుత్వం సేకరిస్తోంది. ప్రతి పాఠశాలలో ఎంత ఫీజు వసూలు చేస్తున్నారు, అదనంగా ఇతర ఛార్జీలు ఎంత తీసుకుంటున్నారు అనే వివరాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.

ఈ సమాచారం ఆధారంగా భవిష్యత్తులో ఫీజులపై నియంత్రణ తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం కొత్త మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. తల్లిదండ్రులకు భారంగా మారుతున్న అధిక ఫీజులను తగ్గించడం ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.  

ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాలపై ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యాలు ఎలా స్పందిస్తాయో చూడాలి. ఒకవైపు ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ చెల్లించాలని ఆదేశాలు, మరోవైపు ఫీజులపై నియంత్రణ చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల్లో పెద్ద చర్చ మొదలైంది.

Telangana private schools professional tax Telangana government private schools notices professional tax for private schools TG Telangana school fee regulation

