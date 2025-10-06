English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jobs: నిరుద్యోగులరా గెట్‌ రెడీ.. తెలంగాణలో ఉద్యోగాల భర్తీకి వరుసగా నోటిఫికేషన్లు..!

Telangana Jobs: తెలంగాణలో ఉద్యోగాల భర్తీకి ఇకపై వరుసగా నోటిఫికేషన్లు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు తెలంగాణ సర్కార్ కసరత్తు చేసుకుంటోంది. టీజీపీఎస్సీతో పాటు పలు రిక్రూట్‌మెంట్‌ బోర్డులు ఇదే పనిలో ఉన్నాయి. వివిధ శాఖల నుంచి ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు సేకరిస్తున్నాయి.
 
గ్రూప్ 1 పరీక్షలో ఎంపికైన 563 మంది అభ్యర్థులకు తాజాగా నియామక ఆదేశాలు అందాయి. అలాగే గ్రూప్ 2 సెలక్షన్ జాబితాలో 783 మంది చేరారు. వీరికి కూడా ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు త్వరలోనే పంపనున్నారు. గ్రూప్ 3 పోస్టుల నియామకానికి వెబ్ ఆప్షన్ల ప్రక్రియ షెడ్యూల్ విడుదలైంది.   

టీజీపీఎస్సీ ఈ నెలలోపే ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ఆలోచిస్తోంది. ఆ తర్వాత కొత్త ఉద్యోగాల భర్తీకి సిద్ధపడుతుంది. ఈ మేరకు అగ్రికల్చర్, విద్యా శాఖల నుంచి అవసరమైన వివరాలు సేకరించింది. అంతేకాకుండా కొత్త రిజర్వేషన్ల ప్రకారం రోస్టర్ పాయింట్ల సమాచారాన్ని కూడా సేకరించింది.

తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డిసెంబరులో రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుంది. ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు త్వరగా విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. దాదాపు 25 వేల పోస్టులు భర్తీ చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది.  

పోలీస్ శాఖలో మొత్తం 17 వేల ఖాళీలు ఉన్నాయి. గురుకులాలు మరియు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది.   

విద్యా, వ్యవసాయం, విద్యుత్ శాఖలు విశ్వవిద్యాలయాల్లో టీచింగ్ మరియు నాన్ టీచింగ్ ఉద్యోగాల నియామకానికి అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. గ్రూప్ 1, 2, 3, 4 పరీక్షలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్లు త్వరలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.  

