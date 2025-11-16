English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Fee Reumbursement: తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. రేషన్ కార్డు ఉంటేనే.. ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్..!!

Fee Reumbursement: ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పెద్దఎత్తున అనర్హులు పొందుతున్నారని ఆరోపణలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇన్ కమ్ సర్టిఫికేట్ దరఖాస్తుకు రేషన్ కార్డును లింక్ చేసింది. అంటే ఇక నుంచి రేషన్ కార్డు ఉంటేనే ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం వస్తుంది. మీసేవ సెంటర్లలో రేషన్ కార్డులు లేనివారు దరఖాస్తు చేస్తే మిస్సింగ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డు అని మెసేజ్ వస్తుంది. దీంతో అనర్హులకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. 
తెలంగాణలో ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ పథకం లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు విద్యా అవకాశాలను అందిస్తూ ఎంతో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అయితే గత కొన్నేళ్లుగా ఈ పథకంలో అనర్హులు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రయోజనాలు పొందుతున్నారన్న ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అనేక మంది అసలు ఆదాయం గురించి దాచిపెట్టి తప్పుడు ఆధారాలతో ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రాలు తెచ్చుకుంటున్నట్లు ప్రభుత్వ  పరిశీలనల్లో తేలింది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ పథకాన్ని మరింత పారదర్శకంగా మార్చేందుకు ఒక ముఖ్య నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది.

ఇక నుంచి  ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం  కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే ప్రతి వ్యక్తి తన రేషన్ కార్డును తప్పనిసరిగా లింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం ఈ నిబంధనను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మీసేవా కేంద్రాల్లో అమలు చేసింది. రేషన్ కార్డు కలిగి ఉన్నవారే ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం పొందగలరని కొత్త మార్గదర్శకాల్లో స్పష్టం చేసింది. రేషన్ కార్డు లేని వారు మీసేవాలో దరఖాస్తు చేసుకుంటే, సిస్టమ్‌లో  మిస్సింగ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డ్ (Missing Food Security Card) వస్తుంది.  దాంతో దరఖాస్తు ఆటోమేటిక్‌గా నిలిచిపోతుంది. 

ఈ కొత్త విధానం అమల్లోకి రావడంతో నిజంగా పేదవారికి న్యాయం జరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. అసలు ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌కు అర్హులు కాని వారు ఇకపై తప్పుడు సర్టిఫికెట్లతో ప్రభుత్వ సాయం పొందే అవకాశం తగ్గిపోతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధారిత డేటా ఆధారంగా రేషన్ కార్డులను అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఆదాయ గుర్తింపు పద్ధతిగా తీసుకుంది. ఎందుకంటే రేషన్ కార్డుల జారీ, వారి ఆర్థిక స్థితి పరిశీలన, కుటుంబ సభ్యుల ఆధార్ లింక్ వంటి అంశాలు ప్రభుత్వం ద్వారా క్రమంగా నిర్ధారిస్తాయి. 

పేద కుటుంబాల విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం అందించే ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ రాష్ట్రంలో ఉన్నత విద్యకు ముఖ్య ఆధారంగా ఉంది. కానీ అనర్హులు ఈ పథకాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం వల్ల నిజంగా అవసరమైన విద్యార్థులకు ఆర్థిక భారాలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రేషన్ కార్డు లింకింగ్ వంటి చర్యలు పథకం నిబద్ధతను కాపాడటంలో పెద్ద పాత్ర పోషిస్తాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఈ నిర్ణయం అమలుతో, ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ కోసం దరఖాస్తు చేసే ప్రతీ విద్యార్థి కుటుంబ ఆదాయం సిస్టమ్‌ ద్వారా మరింత ఖచ్చితంగా పరిగణిస్తుంది. తద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆశించిన విధంగా పథకం నిజమైన లబ్ధిదారులకు చేరే అవకాశం మరింత బలపడుతోంది.

