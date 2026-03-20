Telangana pensions: తెలంగాణ ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్..కొత్తగా 2 లక్షల మందికి పెన్షన్లు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!

Telangana new pensions: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ప్రభుత్వం మరో మంచి వార్తను అందించింది. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, వికలాంగులు, దివ్యాంగులకు ఇది పెద్ద ఉపశమనం గా మారింది. రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి భట్టి విక్రమార్క తాజాగా ప్రకటించిన ప్రకారం, కొత్తగా మరో 2 లక్షల మందికి పెన్షన్లు మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో పలు వర్గాల వారికి పెన్షన్లు అందుతున్నాయి. అయితే ఇంకా చాలా మంది అర్హులు ఈ పథకం నుండి దూరంగా ఉన్నారు. ఈ సమస్యను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం ఈ కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. దీని వల్ల ఇంకా ఎక్కువ మంది ప్రజలు ప్రభుత్వ సహాయం పొందే అవకాశం కలుగుతుంది.
ఈ పెన్షన్ పథకానికి ప్రభుత్వం భారీగా నిధులను కేటాయించింది. బడ్జెట్లో రూ.14,861 కోట్లను ప్రతిపాదించినట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సామాజిక భద్రతకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తుందో చూపిస్తుంది. ఈ నిధులతో పెన్షన్ల పంపిణీ సాఫీగా కొనసాగించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో సాధారణ లబ్ధిదారులకు నెలకు రూ.2,000 పెన్షన్ అందుతోంది. అదే విధంగా దివ్యాంగులకు నెలకు రూ.4,000 పెన్షన్ అందిస్తున్నారు. ఈ మొత్తాలు వారి రోజువారీ అవసరాలకు కొంతమేర సహాయపడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, పనిచేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నవారికి ఇది ఎంతో ఉపయుక్తంగా మారుతోంది.
కొత్తగా పెన్షన్లు మంజూరు చేయడం వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న పేద ప్రజలకు మరింత ప్రయోజనం కలుగుతుంది. ఈ నిర్ణయం వల్ల కుటుంబాలపై ఆర్థిక భారాన్ని కూడా కొంత తగ్గించవచ్చు. ప్రజల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ చర్యను చాలా మంది అభినందిస్తున్నారు.
కొత్తగా 2 లక్షల మందికి పెన్షన్లు ఇవ్వడం రాష్ట్రంలో సామాజిక భద్రతను మరింత బలపరుస్తుంది. ఇది ప్రజల జీవితాల్లో కొంత స్థిరత్వాన్ని తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.