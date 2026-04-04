Holiday News: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరో సంచలనం... ఏప్రిల్ 9,23, 29న సెలవుల ప్రకటన.. ఎందుకో తెలుసా..?..

Telangana govt announces holidays: తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల ఇతర రాష్ట్రాల ఓటర్లు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రజలంతా తప్పకుండా రాజ్యాంగం తమకు కల్పించిన ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కోరారు.
దేశంలో ఎక్కడ చూసిన కూడా ప్రస్తుతం ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలపై తెగ చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే పోలిటికల్ హీట్ ఒక రేంజ్ లో పీక్స్ కు చేరింది. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క సైతం కేరళకు వెళ్లి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. ప్రధాని మోదీపై ఎన్నికల ప్రచారంలో సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.
ఈ క్రమంలో ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల నేపథ్యంలో ప్రజలంతా తమఓటు హక్కును తప్పనిసరిగా వినియోగించుకోవాలని ఈసీ ఇప్పటికే కోరింది. ఉద్యోగాలు, ఉపాధి కోసం చాలా మంది ప్రజలు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్తుంటారు. అక్కడ జాబ్ లు, చదువులు, ఇతర పనులు చేసుకుంటు ఉంటారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఇతర రాష్ట్రాల వారికి వేతనంతో కూడిన సెలవులను ప్రకటించింది.
ముఖ్యంగా ఎన్నికలు జరిగే రాష్ట్రాలకు వెళ్లి ఓటు వేసుకునేందుకు వెసులుబాటు కల్పిస్తు ఏప్రిల్ 9, ఏప్రిల్ 23, ఏప్రిల్ 29 న వేతనంతో కూడిన సెలవులను ప్రకటిస్తు ప్రభుత్వం అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు కార్మిక, ఉపాధిశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
అస్సాం, కేరళ, పుదుచ్చేరీ రాష్ట్రాలలో ఏప్రిల్ 9న , తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న , వెస్టెబెంగాల్ రెండు దళల్లో ఏప్రిల్ 23, ఏప్రిల్ 29న ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏప్రిల్ 9, 23,29న వేతనంతో కూడిన సెలవుల్ని ప్రకటించింది. దీన్ని వినియోగించుకుని ఇతర రాష్ట్రాల ఓటర్ల తప్పకుండా తమ అమూల్యమైన ఓటు హక్కుని వినియోగించుకొవాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోరింది.
మరోవైపు ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఓట్లలెక్కింపు మే 4న జరిగనుంది. అదే రోజున ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. ఇప్పటికే ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల నేపథ్యంలో దేశంలో రాజకీయాలు హీటెక్కాయి.
ముఖ్యంగా వెస్ట్ బెంగాల్, తమిళనాడు రాజకీయాలు కాకరేపుతున్నాయి. వెస్ట్ బెంగాల్లో ఈసారి ఎలాగైన పాగా వేయాలని బీజేపీ శాయశక్తుల ప్రయాత్నాలు చేస్తుంది. అటు మమతా బెనర్జీ సైతం తనదైన స్టైల్ లో చాణక్యంను నడిపిస్తున్నారు.
ఇక తమిళనాడులో త్రిముఖ పోటీ కన్పిస్తుంది. డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే, టీవీకే పార్టీలు తమదైన స్టైల్లో ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నాయి. తమిళనాడులో టీవీకే విజయ్ దళపతి కింగ్ మేకర్ కానున్నారని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది. ఓటర్ల కూడా టీవీకే విజయ్ పార్టీవైపు మొగ్గుచూపుతున్నారని రాజకీయా వర్గాల్లో హాట్ హాట్ చర్చలు జరుగుతున్నాయి.