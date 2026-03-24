Telangana Govt Big Announcement: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త..12 గంటలకు ప్రకటన..!

Telangana Govt Big Announcement: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక మంచి శుభవార్త అందించింది. రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని పెంచేందుకు కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నేరుగా ప్రయోజనం కలగనుంది.
ప్రస్తుతం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఎక్కువగా ఉండటంతో చాలా మంది ఉద్యోగులు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఆఫర్‌ను తీసుకొచ్చింది. ముఖ్యంగా ద్విచక్ర వాహనాలు.. కార్లు కొనుగోలు చేసే ఉద్యోగులకు ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.  

రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు. సచివాలయంలో మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఈ ప్రకటన చేయబడుతుంది. ఈ కొత్త ప్రతిపాదన ప్రకారం…ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కొనుగోలు చేస్తే 20 శాతం వరకు ప్రత్యేక తగ్గింపు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.  

ఈ ఆఫర్ ద్వారా సుమారు 9 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు లాభపడే అవకాశం ఉంది. ఇది ఉద్యోగులకు మాత్రమే కాకుండా పర్యావరణానికి కూడా మేలు.. చేస్తుంది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు వాడటం వల్ల కాలుష్యం తగ్గుతుంది. దీంతో గాలి నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది.  

ఇకపై ఉద్యోగులు తక్కువ ఖర్చుతో వాహనాలను వినియోగించుకోవచ్చు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల నిర్వహణ ఖర్చులు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. దీని వల్ల నెలవారీ ఖర్చులు తగ్గుతాయి. దీర్ఘకాలంలో ఇది పెద్దగా ఆదా అవుతుంది.  

ఈ నిర్ణయం రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని మరింత పెంచే అవకాశం ఉంది. అలాగే భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఇలాంటి పథకాలు తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది.  

ఈ కొత్త ఆఫర్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మంచి ఉపశమనం ఇచ్చే నిర్ణయంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఆర్థికంగా..పర్యావరణ పరంగా కూడా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

Telangana government news government employees benefits electric vehicle subsidy Telangana EV discount for employees Telangana EV policy 2026 Ponam Prabhakar announcement

Sri Gouri Priya: ఈ తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహారెడ్డికి బంధువులు అన్న విషయం మీకు తెలుసా..?