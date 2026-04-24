Telangana Govt Big Relief: వేతనాల నుంచి 50% మినహాయింపు.. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్ న్యూస్!

Telangana Govt Big Relief:తెలంగాణలో రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల బకాయిల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఇటీవల ఈ అంశంపై స్పష్టత ఇచ్చారు. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు రావాల్సిన ప్రయోజనాలను 100 రోజుల్లో చెల్లించేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నామని తెలిపారు.
ప్రస్తుతం రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు సుమారు రూ.6 వేల కోట్ల బకాయిలు ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ బకాయిలు గత ప్రభుత్వ పాలనలో ఏర్పడిన సమస్యల కారణంగా పెరిగాయని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈ సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోందని వివరించారు.  

ఈ బకాయిల చెల్లింపుల కోసం ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక నిర్ణయం తీసుకుంది. మంత్రులు మరియు ప్రజాప్రతినిధుల వేతనాల నుంచి 50 శాతం వరకు మినహాయించి, ఆ మొత్తాన్ని రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల బకాయిల చెల్లింపులకు వినియోగించనున్నట్లు తెలిపారు. ఇది ప్రభుత్వ బాధ్యతను చూపించే నిర్ణయంగా భావిస్తున్నారు.  

రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు తమ జీవితాంతం ప్రభుత్వానికి సేవలు అందించినవారని, వారికి రావాల్సిన డబ్బులు ఆలస్యమవడం సరికాదని మంత్రి అన్నారు. అందుకే వీలైనంత త్వరగా వారి సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని చెప్పారు.  

ఇక RTC కార్మికుల విషయంలో కూడా మంత్రి స్పందించారు. ఇటీవల కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, కార్మికులు ఆవేశానికి లోనుకాకుండా శాంతంగా ఉండాలని సూచించారు. సమస్యలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని కోరారు.  

ఆత్మహత్యాయత్నాల ఘటనలపై ముఖ్యమంత్రి తీవ్రంగా బాధపడ్డారని మంత్రి తెలిపారు. కార్మికుల సమస్యలను ప్రభుత్వం గమనిస్తోందని, వారికి న్యాయం చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.  

రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల బకాయిల చెల్లింపుపై ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వారికి ఊరటనివ్వనుంది. అలాగే, కార్మికులకు కూడా ప్రభుత్వం తమతో ఉందనే నమ్మకాన్ని కలిగిస్తోంది. త్వరలోనే ఈ నిర్ణయాలు అమలులోకి వస్తాయని ఆశిస్తున్నారు.

