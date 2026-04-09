Telangana Students: తెలంగాణ స్కూల్ పిల్లలకు శుభవార్త.. జూన్ 2 నుంచి మొదలు.. ఏమిటంటే!

Telangana Govt Big Update: తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యార్థుల ఆరోగ్యం మరియు చదువుపై దృష్టి పెట్టుతూ ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. జూన్ 2వ తేదీ నుంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు అల్పాహారం అందించే పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల పేద కుటుంబాల పిల్లలకు ఎంతో ఉపయోగం కలగనుంది.
చాలా మంది విద్యార్థులు ఉదయం సరైన ఆహారం తీసుకోకుండా స్కూల్‌కు వస్తుంటారు. దీనివల్ల వారికి బలహీనత, అలసట వంటి సమస్యలు వస్తాయి. చదువుపై కూడా దృష్టి పెట్టలేరు. ఈ సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం ఈ అల్పాహార పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఉదయం స్కూల్‌లోనే పోషకాహారం అందించడం ద్వారా విద్యార్థుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

అదే విధంగా, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంటర్ విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం కూడా అందించనున్నట్లు తెలిపారు. ఇప్పటివరకు మధ్యాహ్న భోజనం పథకం ప్రధానంగా స్కూల్ స్థాయి వరకు మాత్రమే ఉండేది. ఇప్పుడు ఇంటర్ విద్యార్థులకు కూడా ఈ సౌకర్యం కల్పించడం ఒక మంచి నిర్ణయంగా భావిస్తున్నారు. ఇది వారి చదువుకు మరింత ప్రోత్సాహం ఇస్తుంది.

ఇంకా ప్రభుత్వం విద్యా రంగంలో అభివృద్ధి కోసం 100 యంగ్ ఇండియా స్కూల్స్ నిర్మించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ప్రతి నియోజకవర్గంలో తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ ప్రారంభించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది. ఈ పాఠశాలల్లో మంచి సదుపాయాలు, నాణ్యమైన బోధన అందించేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోనున్నారు.

ఈ చర్యలన్నీ విద్యార్థుల భవిష్యత్తును మెరుగుపర్చడానికి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు. మంచి ఆరోగ్యం, మంచి విద్య ఉంటేనే పిల్లలు ఉన్నత స్థాయికి చేరగలరు. ఈ పథకాలు అమలు అయితే తెలంగాణలో విద్యా రంగం మరింత అభివృద్ధి చెందుతుంది.

అల్పాహారం.. మధ్యాహ్న భోజన పథకాలు విద్యార్థులకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల సమాజంలో అసమానతలు తగ్గి, ఒక ఆదర్శ సమాజం నిర్మాణానికి దోహదం అవుతుంది.

