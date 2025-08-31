English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Healthy Initiative: ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు శుభవార్త.. కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ

Telangana Govt:  తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యార్థుల ఆరోగ్యం కోసం ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులకు పోషకాహార లోపం రాకుండా చూసేందుకు రాగిజావ పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించింది. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ఒకటో తరగతి నుంచి పదో తరగతి విద్యార్థులకు రాగిజావ అందించనున్నారు. 
 
తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకునే పేద విద్యార్థుల ఆరోగ్యానికి, పౌషకాహార లోపాన్ని నివారించడానికి చర్యలు చేపట్టింది. దీంతో విద్యార్థులకు రాగిజావ పంపిణీ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి పదో తరగతి విద్యార్థులకు రాగిజావ అందించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయడానికి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.   

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా  25 వేల పాఠశాలల్లో పీఎం పోషణ్ కింద సుమారు 18 లక్షల మంది విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం అందిస్తున్నారు. గత రెండేళ్లుగా విద్యార్థులకు వారంలో మూడు రోజులు కోడిగుడ్డు, మరో మూడు రోజులు రాగిజావ ఇస్తున్నారు. ఈ ఏడాది కూడా ఈ కార్యక్రమం కొనసాగించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. 

ఈ కార్యక్రమానికి సంవత్సరానికి సుమారు 35 కోట్ల రూపాయలు అవసరం కాగా.. దీనిలో 60 శాతం శ్రీ సత్యసాయి అన్నపూర్ణ ట్రస్ట్ భరిస్తుంది. మిగిలిన నిధులను ప్రభుత్వం అందిస్తుంది.   

ఈ కార్యక్రమం గత రెండేళ్లుగా శ్రీ సత్యసాయి అన్నపూర్ణ ట్రస్ట్ సహకారంతో నడుస్తోంది. ఈ ట్రస్ట్ రాగి పౌడర్, బెల్లం పౌడర్‌ను పాఠశాలలకు సరఫరా చేస్తుంది.   

విద్యార్థులకు రాగిజావ తయారు చేసి ఇచ్చేందుకు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్‌కు ప్రతి గ్లాసుకు 25 పైసల చొప్పున చెల్లిస్తారు.

