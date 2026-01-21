English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • School Holiday: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు సెలవు.. ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ!

School Holiday: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు సెలవు.. ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ!

Tomorrow School Holiday For Nagoba Jathara Telangana Govt Declared In Asifabad District: తెలంగాణలో రేపు స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు సెలవు ప్రకటించారు. సంక్రాంతి పండుగ సెలవులు ముగిసిన కొన్ని రోజులకే మరో సెలవు లభించింది. అన్నీ పాఠశాలలు, కాలేజ్‌లకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1 /5

రేపు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. సంక్రాంతి సెలవులు ముగిసిన కొన్ని రోజులకే మరో సెలవు లభించడం విశేషం. రేపు అన్నీంటికి సెలవు ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

2 /5

రేపు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అయితే తెలంగాణలోని అన్నీ జిల్లాల్లో కాకుండా కేవలం కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లాలో సెలవు ఇచ్చారు. ఆ జిల్లాలోని అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు సెలవు ప్రకటించారు.

3 /5

ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లాలో ఎంతో చరిత్ర కలిగిన నాగోబా జాతర జరుగుతోంది. ఇప్పటికే జాతర ప్రారంభం కాగా రేపు అంటే జనవరి 22వ తేదీన అక్కడ విశేష పూజలు ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా గురువారం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు ఇస్తున్నట్లు కలెక్టర్ హరిత ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. 

4 /5

కేస్లాపూర్‌లోని నాగోబా జాతర దేశంలోనే రెండో అతిపెద్ద గిరిజన జాతరగా గుర్తింపు ఉంది. ఈ జాతరకు ఉన్న ప్రాశస్త్యంతో ఆ జిల్లాలో సెలవు ఇచ్చారు. ఈ జాతరకు ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లానే కాకుండా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌, మహారాష్ట్రల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఆదివాసీలు, వివిధ తెగల ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున వస్తుంటారు. ఈ సందర్భంగానే ఆసిఫాబాద్‌లో సెలవు ఇచ్చారు.

5 /5

ఈ సెలవుకు బదులుగా ఫిబ్రవరి 14వ తేదీన వర్కింగ్ డేగా పరిగణించాలని కలెక్టర్‌ విద్యాసంస్థలకు ఆదేశించారు. కాగా నాగోబా జాతరకు సెలవు ఇవ్వడంతో ఈ నెల 28 నుంచి ప్రారంభం కానున్న మేడారం సమ్మక్క సారక్క జాతరకు కూడా సెలవులు ఇవ్వాలని ములుగు, వరంగల్‌ జిల్లాల నుంచి డిమాండ్‌ వస్తోంది.

Tomorrow School holiday Colleges Nagoba Jatara Students Telangana Schools Holiday Schools and colleges holiday Colleges Holiday Telangana Colleges Holiday Nagoba Jatara Holiday

