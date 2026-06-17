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Pending DA: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఎదురుచూపులు.. పెండింగ్‌లో ఆరు డీఏలు..!

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 17, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:15 PM IST

Telangana Govt Employees Pending DA: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన కరువు భత్యం (DA) బకాయిలు ఇంకా పెండింగ్‌లోనే ఉన్నాయి. జూన్ 2న పీఆర్సీపై ప్రకటన వస్తుందని ఉద్యోగులు ఆశలు పెట్టుకోగా.. ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. మరోవైపు ఆరు డీఏలు కూడా విడుదలకు నోచుకోకపోవడంతో ఉద్యోగ సంఘాల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
 

Telangana Govt Employees Pending DA1/5

డీఏ పెంపు

తెలంగాణ ప్రభుత్వం చివరగా సంక్రాంతి కానుకగా ఉద్యోగులకు పెంచింది. 3.64 శాతం డీఏ పెంచుతూ అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంది. అప్పటికి ఐదు డీఏలు పెండింగ్‌లో పెట్టగా.. త్వరలో మరో డీఏ రానుంది.  

Pending DA2/5

ఆరు డీఏలు పెండింగ్

మొదటి డీఏ 2024 జనవరి 1, రెండో డీఏ 2024 జూలై 1, మూడో డీఏ 2025 జనవరి 1, నాలుగో డీఏ 2025 జూలై 1, ఐదో డీఏ 2026 జనవరి 1 నుంచి పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి.  ఆరో డీఏ 2026 జూలై 1 నుంచి రానుంది.  

Telangana Govt Employees3/5

రెండేళ్లుగా పెండిగ్ లో..

గత రెండేళ్లుగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా మొత్తం 6 డీఏలు పెండింగ్‌లో ఉండడంతో ఉద్యోగులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న తరుణంలో, ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఈ బకాయిలను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  

Telangana Pending DA4/5

నో జీవో

ఈ పెండింగ్ డీఏలను ఎప్పుడు విడుదల చేస్తారనే దానిపై ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేదా జీవో (GO) రాలేదు.   

6 DA Arrears Status5/5

ఆరు డీఏలు పెండింగ్

ఒకటి కాదు, రెండు కాదు.. ఏకంగా ఆరు డీఏలు పెండింగ్‌లో ఉండటంతో ప్రభుత్వం దీనిపై ఎప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోబోతుందా అని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.  

TAGS:
pending DA
DA hike
Telangana DA
Telangana Govt Employees
Telangana Pending DA

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