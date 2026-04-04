Telangana school students:తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గవర్నమెంట్ స్కూల్ విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం ఒక మంచి శుభవార్త ప్రకటించింది. ఇప్పటివరకు విద్యార్థులకు యూనిఫాం, నోట్ బుక్స్, పుస్తకాలు అందిస్తున్న ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు మరింత సౌకర్యాలను కల్పించేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది. విద్యార్థుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కొత్తగా షూ, బెల్ట్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది.
ఇప్పటికే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఉచితంగా యూనిఫాం, పాఠ్యపుస్తకాలు, నోట్ బుక్స్ ఇస్తున్నారు. అయితే చాలా మంది విద్యార్థులు షూ, సాక్సులు లేకుండా స్కూల్కు రావడం కనిపిస్తోంది. దీని వల్ల వారికి ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది.
విద్యాశాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, విద్యార్థులకు బ్లాక్ షూ మరియు రెండు జతల సాక్సులు ఇవ్వడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ పంపిణీ జూన్ 12 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. దీనివల్ల విద్యార్థులు మరింత శుభ్రంగా, క్రమశిక్షణతో స్కూల్కు హాజరవుతారని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఇక బెల్ట్ ఇవ్వడం కూడా ఒక మంచి నిర్ణయంగా భావిస్తున్నారు. ఇది విద్యార్థుల్లో డిసిప్లిన్ పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న పిల్లలకు ఈ సదుపాయాలు ఇవ్వడం వల్ల వారి చదువుపై ఆసక్తి కూడా పెరుగుతుంది.
మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, KGBV, అర్బన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, మోడల్ స్కూల్ హాస్టల్ విద్యార్థులకు కూడా ఎలాంటి తేడా లేకుండా అన్ని సదుపాయాలు అందించనున్నారు. మొత్తం 18 రకాల వస్తువులు విద్యార్థులకు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇది విద్యార్థుల సంక్షేమానికి తీసుకున్న పెద్ద అడుగు అని చెప్పవచ్చు.
ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై తల్లిదండ్రుల నమ్మకం మరింత పెరుగుతుంది. అలాగే ప్రైవేట్ స్కూల్స్తో పోటీ పడే స్థాయికి ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఎదగడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.