/Rythu Bharosa: రైతు భరోసాపై గుడ్ న్యూస్.. వాళ్లు కూడా వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోండి

Rythu Bharosa:తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతులకు మరో ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటి వరకు రైతు భరోసా పథకం కింద ఇప్పటికే నమోదైన రైతులకు మాత్రమే పెట్టుబడి సాయం అందేది. ఇప్పుడు కొత్తగా భూములు కొనుగోలు చేసి వ్యవసాయం చేస్తున్న రైతులకు కూడా ఈ పథకం వర్తించేలా ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది.
ఈసారి జూన్ 30న రైతు భరోసా నిధులు రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు. కొత్త రైతులు కూడా ఈ సాయం పొందాలంటే ముందుగా దరఖాస్తు చేయడం తప్పనిసరి. దరఖాస్తు చేయని వారిని లబ్ధిదారుల జాబితాలో చేర్చరు.
ప్రభుత్వం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, జూన్ 15లోపు భూమి కొనుగోలు చేసి, కొత్త పట్టాదారు పాస్బుక్ పొందిన రైతులు మాత్రమే ఈ విడతకు అర్హులు. జూన్ 15 తర్వాత భూమి కొనుగోలు చేసిన వారు ప్రస్తుతం దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉండదు. వారు వచ్చే విడతలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఇప్పటికే రైతు భరోసా పొందుతున్న రైతులు అదనంగా భూమి కొనుగోలు చేసి ఉంటే, మళ్లీ కొత్త దరఖాస్తు అవసరం లేదు. అయితే తమ భూమి వివరాలను అధికారుల వద్ద నవీకరించుకోవాలి. అలా చేస్తే కొత్తగా కొనుగోలు చేసిన భూమికి కూడా పెట్టుబడి సాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకునే రైతులు వ్యవసాయ శాఖ కార్యాలయం లేదా గ్రామసభల ద్వారా దరఖాస్తు ఫారం తీసుకోవాలి. ఫారంతో పాటు కొత్త పట్టాదారు పాస్బుక్ ప్రతులు, ఆధార్ కార్డు, బ్యాంకు పాస్బుక్ మొదటి పేజీ జిరాక్స్ను జత చేసి గ్రామ లేదా మండల వ్యవసాయ అధికారులకు సమర్పించాలి.
ప్రభుత్వం ఈసారి ఎకరానికి రూ.6,000 చొప్పున రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేయనుంది. ఈ డబ్బును రైతులు విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు ఇతర సాగు అవసరాలకు వినియోగించుకోవచ్చు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 73 లక్షల మంది రైతులకు ఒకేసారి రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
అందువల్ల అర్హత ఉన్న కొత్త రైతులు ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. సరైన సమయంలో దరఖాస్తు చేస్తే ఈ విడతలోనే రైతు భరోసా సాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. లేదంటే తదుపరి విడత వరకు వేచి చూడాల్సి రావచ్చు. రైతులు తమ పత్రాలు పూర్తిగా సిద్ధం చేసుకుని సంబంధిత వ్యవసాయ అధికారులను సంప్రదించడం మంచిది.