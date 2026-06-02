Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Traffic Challans: వాహనదారులకు కీలక హెచ్చరిక.. ఇక నిర్లక్ష్యం చేస్తే కుదరదు.. 30 రోజుల్లో అలా చేయకపోతే మీ జేబుకు చిల్లులే!

Traffic Challans: వాహనదారులకు కీలక హెచ్చరిక.. ఇక నిర్లక్ష్యం చేస్తే కుదరదు.. 30 రోజుల్లో అలా చేయకపోతే మీ జేబుకు చిల్లులే!

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 02, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jun 02, 2026, 07:51 AM IST

Telangana Traffic Challans: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాహనదారులకు అత్యంత కీలకమైన సూచనలు చేసింది. ఇకపై ట్రాఫిక్ చలాన్ల సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు పక్కాగా వాహన యజమానులకు చేరేలా రవాణా శాఖ సరికొత్త నిబంధనను తీసుకువచ్చింది. వాహన చలాన్లకు సంబంధించిన అలర్ట్స్ పొందేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ తమ వివరాలను తక్షణమే ఆన్‌లైన్‌లో అప్‌డేట్ చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. 
 

Telangana Traffic Challans1/5

ట్రాఫిక్ చలాన్లపై బిగ్ అలర్ట్

తెలంగాణ రాష్ట్ర వాహనదారులకు ప్రభుత్వం అత్యంత కీలకమైన సూచనలు జారీ చేసింది. ట్రాఫిక్ చలాన్ల సమాచారం ప్రతి వాహన యజమానికి సమయానికి చేరేలా రవాణా శాఖ కొత్త నిబంధనలను అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఇకపై చలాన్లకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందుకోడానికి వాహనదారులు తమ వ్యక్తిగత వివరాలను తప్పనిసరిగా నవీకరించుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.   

Telangana Traffic Challans2/5

ట్రాఫిక్ చలాన్లపై బిగ్ అలర్ట్

రవాణా శాఖ వెల్లడించిన కొత్త రూల్స్ ప్రకారం.. వాహనదారులు తమ మొబైల్ నంబర్, వాట్సాప్ నంబర్, ఈ-మెయిల్ ఐడీ వివరాలను నెల రోజుల్లోగా కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక వెబ్‌సైట్ vahan.parivahan.gov.in‌లో తప్పనిసరిగా అప్‌డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.  

Telangana Traffic Challans3/5

ట్రాఫిక్ చలాన్లపై బిగ్ అలర్ట్

ఇందుకోసం ప్రభుత్వం నెల రోజుల గడువు ఇచ్చింది. వాహనదారులు ఈ గడువులోగా తమ వివరాలను vahan.parivahan.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో ట్రాఫిక్ చలాన్లు, ఇతర రవాణా శాఖకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఎస్ఎంఎస్, వాట్సాప్ సందేశాలు మరియు ఈ-మెయిల్ ద్వారా నేరుగా వాహన యజమానులకు పంపించనున్నారు. 

Telangana Traffic Challans4/5

ట్రాఫిక్ చలాన్లపై బిగ్ అలర్ట్

దీంతో చలాన్ల విషయంలో పారదర్శకత పెరగడమే కాకుండా, పెండింగ్ బకాయిల వసూళ్లు కూడా వేగవంతం అవుతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అయితే, గడువు ముగిసిన తర్వాత వాహన్ పోర్టల్‌లో నమోదైన మొబైల్ నంబర్ లేదా ఈ-మెయిల్ చిరునామాకు పంపిన సమాచారం సంబంధిత వాహన యజమానికి చేరినట్లుగానే ప్రభుత్వం పరిగణించనుంది. 

Telangana Traffic Challans5/5

ట్రాఫిక్ చలాన్లపై బిగ్ అలర్ట్

ఈ నేపథ్యంలో “మాకు చలాన్ సమాచారం రాలేదు”, “మెసేజ్ అందలేదు”, “విషయం తెలియదు” వంటి కారణాలను వాహనదారులు చెబితే ఇకపై అంగీకరించబోరని  అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

TAGS:
Telangana Traffic Challans
Traffic challan
Challan Payment System
Digital Challan System
Email Challan Alerts
Online Vehicle Services

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Telangana Formation Day 2026 LIVE: ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పుష్కరం పూర్తి.. రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవాలు లైవ్ అప్‌డేట్స్..
Telangana Foundation Day 20263 min ago
2
Annamalai Resignation to BJP29 min ago
3
tirumala1 hr ago
4
Janhvi KapoorJun 01
5
Peddi Movie Pre Release EventJun 01