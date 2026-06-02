/Traffic Challans: వాహనదారులకు కీలక హెచ్చరిక.. ఇక నిర్లక్ష్యం చేస్తే కుదరదు.. 30 రోజుల్లో అలా చేయకపోతే మీ జేబుకు చిల్లులే!

తెలంగాణ రాష్ట్ర వాహనదారులకు ప్రభుత్వం అత్యంత కీలకమైన సూచనలు జారీ చేసింది. ట్రాఫిక్ చలాన్ల సమాచారం ప్రతి వాహన యజమానికి సమయానికి చేరేలా రవాణా శాఖ కొత్త నిబంధనలను అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఇకపై చలాన్లకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందుకోడానికి వాహనదారులు తమ వ్యక్తిగత వివరాలను తప్పనిసరిగా నవీకరించుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.
రవాణా శాఖ వెల్లడించిన కొత్త రూల్స్ ప్రకారం.. వాహనదారులు తమ మొబైల్ నంబర్, వాట్సాప్ నంబర్, ఈ-మెయిల్ ఐడీ వివరాలను నెల రోజుల్లోగా కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక వెబ్సైట్ vahan.parivahan.gov.inలో తప్పనిసరిగా అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఇందుకోసం ప్రభుత్వం నెల రోజుల గడువు ఇచ్చింది. వాహనదారులు ఈ గడువులోగా తమ వివరాలను vahan.parivahan.gov.in వెబ్సైట్లో అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో ట్రాఫిక్ చలాన్లు, ఇతర రవాణా శాఖకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఎస్ఎంఎస్, వాట్సాప్ సందేశాలు మరియు ఈ-మెయిల్ ద్వారా నేరుగా వాహన యజమానులకు పంపించనున్నారు.
దీంతో చలాన్ల విషయంలో పారదర్శకత పెరగడమే కాకుండా, పెండింగ్ బకాయిల వసూళ్లు కూడా వేగవంతం అవుతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అయితే, గడువు ముగిసిన తర్వాత వాహన్ పోర్టల్లో నమోదైన మొబైల్ నంబర్ లేదా ఈ-మెయిల్ చిరునామాకు పంపిన సమాచారం సంబంధిత వాహన యజమానికి చేరినట్లుగానే ప్రభుత్వం పరిగణించనుంది.
ఈ నేపథ్యంలో “మాకు చలాన్ సమాచారం రాలేదు”, “మెసేజ్ అందలేదు”, “విషయం తెలియదు” వంటి కారణాలను వాహనదారులు చెబితే ఇకపై అంగీకరించబోరని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.