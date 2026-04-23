Telangana Govt Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..2480 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్..!

Telangana Govt Jobs 2026:తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు మంచి వార్త వచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖాళీ పోస్టుల భర్తీకి చర్యలు ప్రారంభించింది. మొత్తం 2480 పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి ఏర్పాట్లు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ నియామకాలకు సంబంధించిన ఫైల్ ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రికి పంపినట్లు సమాచారం.
ఈ పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (TGPSC) సిద్ధమవుతోంది. టౌన్ ప్లానింగ్, పీసీబీ (పల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్), వ్యవసాయ శాఖ, ఇంజినీరింగ్ విభాగం, ఇండస్ట్రీ, ఇరిగేషన్ వంటి కీలక శాఖల్లో ఈ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇవి రాష్ట్ర అభివృద్ధికి చాలా ముఖ్యమైన శాఖలు కావడంతో, ప్రభుత్వం వీటిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది.  

ఇప్పటికే ఈ పోస్టులకు ఫైనాన్స్ శాఖ నుంచి క్లియరెన్స్ వచ్చింది. దీంతో నియామక ప్రక్రియకు మార్గం సుగమమైంది. అధికారులు అవసరమైన అన్ని వివరాలతో ఫైల్ సిద్ధం చేసి ముఖ్యమంత్రికి ఆమోదం కోసం పంపించారు. సీఎం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన వెంటనే అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.  

అలాగే, అభ్యర్థుల కోసం పరీక్షల షెడ్యూల్ కూడా సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఎగ్జామ్ తేదీలు, సిలబస్, అప్లికేషన్ ప్రక్రియ వంటి వివరాలను నోటిఫికేషన్‌లో వెల్లడించనున్నారు. అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.  

ఈ నియామకాలు వేలాది మంది యువతకు ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించనున్నాయి. చాలా కాలంగా ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం నిరుద్యోగ సమస్యను కొంతవరకు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.  

అందువల్ల, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులు ఇప్పటి నుంచే తమ ప్రిపరేషన్‌ను ప్రారంభించడం మంచిది. సిలబస్‌పై పట్టు సాధించడం, గత ప్రశ్నపత్రాలను ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా విజయావకాశాలను పెంచుకోవచ్చు. సీఎం ఆమోదం వచ్చిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ విడుదల కానున్నందున, అభ్యర్థులు అధికారిక ప్రకటనలపై దృష్టి ఉంచడం అవసరం.

Telangana govt jobs TGPSC notification 2480 vacancies TSPSC jobs 2026 government jobs Telangana latest job updates TS job recruitment

