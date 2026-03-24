Telangana Policy: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. వాటిపై 10 నుండి 20 శాతం వరకు ప్రత్యేక తగ్గింపులు!

Telangana New Policy:తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఒక మంచి శుభవార్తను అందించింది. రాష్ట్రంలో కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు, పర్యావరణాన్ని కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని రవాణా మరియు బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సెక్రటేరియట్లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు. ఈ సమావేశంలో సిఎస్ రామకృష్ణ రావు, డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, రవాణా శాఖ కమిషనర్ ఇలాంబర్తీ, ఐ అండ్ పీఆర్ కమిషనర్ ప్రియాంక.. ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సూచనల మేరకు హైదరాబాద్ నగరం ఢిల్లీలా కాలుష్యానికి గురికాకుండా ఉండాలనే లక్ష్యంతో ఈవీ పాలసీని తీసుకువచ్చినట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఈ పాలసీ ద్వారా పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించడమే ప్రధాన ఉద్దేశం. ఇప్పటికే ఈ పాలసీ కింద ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు జీరో రోడ్ టాక్స్ మరియు జీరో రిజిస్ట్రేషన్ టాక్స్ మినహాయింపులు ఇవ్వబడుతున్నాయి. దీని వల్ల ప్రభుత్వానికి దాదాపు వెయ్యి కోట్ల రూపాయల ఆదాయం తగ్గినా, ప్రజల మేలుకోసం ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఈవీ పాలసీ అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగం గణనీయంగా పెరిగింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరింత ప్రోత్సాహం ఇవ్వడానికి, వాహన తయారీ సంస్థలను సంప్రదించి 10 నుండి 20 శాతం వరకు ప్రత్యేక తగ్గింపులు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మహేంద్ర ఎలెక్ట్రిక్స్, ఆథర్ ఎనర్జీ, గ్రావిటన్ మోటార్స్, ఓలా వంటి కంపెనీలు ముందుకు వచ్చి ఈ ఆఫర్ అందిస్తున్నాయి.
ప్రభుత్వ శాఖలు.. సంస్థలు కొత్తగా వాహనాలు కొనుగోలు చేయాలంటే తప్పనిసరిగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలనే కొనాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయబడుతున్నాయి. రెడ్కో ద్వారా కూడా ఛార్జింగ్ సౌకర్యాలు పెంచుతున్నారు.
అదేవిధంగా, 15 సంవత్సరాల కంటే పాత వాహనాలను స్క్రాప్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వాహన్ పోర్టల్ ద్వారా వాహన రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను సులభతరం చేశారు. ఇకపై షోరూమ్లోనే వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసే సమయంలోనే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
సిఎస్ రామకృష్ణ రావు మాట్లాడుతూ..కాలుష్య రహిత రాష్ట్రాన్ని నిర్మించాలంటే అందరూ ఈవీ వాహనాలను ఉపయోగించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న ఈ పథకాలు ప్రజలకు చేరాలంటే ఉద్యోగులే కీలక పాత్ర పోషిస్తారని తెలిపారు.