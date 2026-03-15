Half Day Schools: విద్యార్థులకు చల్లని కబురు.. రేపటి నుంచి ఒంటిపూట బడులు..!!

Half Day Schools From Tomorrow Onwards Telangana: తెలంగాణలోని స్కూళ్లకు రేపటి నుంచి ఒంటిపూట బడులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ విషయాన్ని స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పటికే అధికారికంగా సర్క్యూలర్ కూడా జారీ చేసింది. ఒకవైపు ఎండల తీవ్రత, మరోవైపు పదో తరగతి పరీక్షా సెంటర్లు కూడా ఏర్పాటు చేయడంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రేపటి నుంచి స్కూళ్లకు ఒంటిపూట బడులు ప్రారంభం కానున్నాయి.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రేపు 2026 మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ఒంటిపూట బడులు ప్రారంభమవుతాయి. ఒకవైపు పదో తరగతి పరీక్షలు.. మరోవైపు ఎండల తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రారంభం హాఫ్ డే స్కూళ్లను నిర్వహిస్తున్నారు.
ఇది అన్ని ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్, ప్రభుత్వ స్కూళ్లకు వర్తిస్తుంది. ఈ ఒంటిపూట బడులు మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 23వ తేదీ వరకు నిర్వహిస్తారు. అయితే మార్చి 15వ తేదీ ఆదివారం రానుంది. ఈ సందర్భంగా రేపటి నుంచి ఈ ఒంటిపూట బడులు ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు.
ఎండల తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో విద్యార్థులకు వడదెబ్బ తగలకుండా ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. స్కూల్ టైమింగ్స్ మార్చారు. ఇక అన్ని స్కూళ్లకు ఉదయం 8 గంటల నుంచి 12:30 గంటల వరకు ఉంటే పదో తరగతి సెంటర్ పడిన స్కూళ్లకు మాత్రం మధ్యాహ్నం ఒకటి గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు నిర్వహించాలని విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ స్కూళ్లలో ఈ పదవ తరగతి పరీక్ష కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఈ పరీక్షలు పూర్తయిన తర్వాత విద్యార్థులకు ముందుగా మధ్యాహ్న భోజనం అందజేస్తారు. ఆ తర్వాత స్కూళ్లలో పాఠాల బోధన మొదలుపెడతారు.
ఇక విద్యాశాఖ స్కూళ్లకు ఎండాకాలం సెలవులు కూడా ప్రకటించింది. ఏప్రిల్ 24వ తేదీ నుంచి జూన్ 11వ తేదీ వరకు రెండు ఈ ఎండాకాలం ఈ సెలవులు రానున్నాయి. అకాడమిక్ సంవత్సరం 2026-27 జూన్ 12వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూళ్లు ముందుగానే ప్రారంభమవుతాయి.