Telangana Houses
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేద ప్రజలకు మరో శుభవార్త చెప్పింది. గత ప్రభుత్వాల కాలంలో మంజూరైనప్పటికీ పూర్తికాని ఇందిరమ్మ ఇళ్ల విషయంలో తాజాగా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ సమయంలో ఇళ్ల నిర్మాణానికి అనుమతులు పొంది, బేస్మెంట్ దశ వరకు మాత్రమే కట్టుకున్న లబ్ధిదారులకు మళ్లీ సాయం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీంతో ఎన్నేళ్లుగా ఇంటి కోసం ఎదురుచూస్తున్న కుటుంబాల్లో ఆశలు పెరిగాయి.
గతంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం కింద అనేక మందికి ఇళ్ల మంజూరు జరిగింది. అయితే ప్రభుత్వాలు మారడం, నిధుల కొరత వంటి కారణాల వల్ల చాలా చోట్ల నిర్మాణాలు మధ్యలోనే ఆగిపోయాయి. కొందరు లబ్ధిదారులు తమ సొంత డబ్బుతో బేస్మెంట్ వరకు నిర్మించారు. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి సాయం అందకపోవడంతో ఇళ్లు పూర్తి చేయలేకపోయారు. ఇలాంటి వారు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 9 వేల మంది వరకు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
ఈ పరిస్థితిని గమనించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం తాజాగా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బేస్మెంట్ నిర్మాణానికి ఇప్పటికే ఖర్చైన రూ.1 లక్షను మినహాయించి, మిగతా నిర్మాణం పూర్తిచేయడానికి అవసరమైన మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం అందించనుంది.
ఒక్కో లబ్ధిదారునికి గరిష్టంగా రూ.4 లక్షల వరకు ఆర్థిక సహాయం ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. ఈ నిధులతో ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తిచేసుకునే అవకాశం లబ్ధిదారులకు కలగనుంది.
ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో ఎన్నాళ్లుగానో అర్ధాంతరంగా నిలిచిపోయిన ఇళ్ల నిర్మాణాలు మళ్లీ ముందుకు కదలనున్నాయి. సొంత ఇల్లు అనే కల నెరవేరక ఇబ్బందులు పడుతున్న పేద కుటుంబాలకు ఇది పెద్ద ఊరటగా మారింది. ముఖ్యంగా అద్దె ఇళ్లలో నివసిస్తున్నవారు, ఇళ్ల లేక ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నవారు ఈ నిర్ణయంతో లాభపడనున్నారు.
అర్హులైన లబ్ధిదారులను గుర్తించి త్వరలోనే సహాయం అందించేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ పథకం అమలుతో పేదలకు సొంత గూడు కల్పించాలనే ప్రభుత్వ లక్ష్యం మరింత బలపడనుంది. మొత్తంగా చూస్తే, పెండింగ్లో ఉన్న ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు సంబంధించి తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వేలాది కుటుంబాల్లో ఆనందం నింపుతోంది.