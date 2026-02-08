Telangana Housing Scheme: తెలంగాణ ప్రజలకు శుభవార్త.. రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..

Housing Scheme Update
తెలంగాణలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కీలక ప్రకటన చేశారు. చెల్పూర్లో జరిగిన సభలో మాట్లాడుతూ, ఏప్రిల్ తర్వాత రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లు పంపిణీ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే మొదటి విడతలో చాలా మందికి ఇళ్లు అందాయని, ఇప్పుడు మిగిలిన అర్హులందరికీ న్యాయం చేసేలా రెండో విడతను అమలు చేస్తామని తెలిపారు.
ఈ పథకం ద్వారా పేదలకు సొంత ఇల్లు అనే కల నెరవేరుతుందని సీఎం అన్నారు. ప్రభుత్వం మాటిచ్చిన ప్రతి హామీని ఒక్కొక్కటిగా అమలు చేస్తుందని చెప్పారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లు రాజకీయాలకు అతీతంగా, పూర్తిగా అర్హత ఆధారంగా ఇస్తామని తెలిపారు.
ఎవరికీ అన్యాయం జరగకుండా అధికారులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని ఆదేశించామని చెప్పారు. అలాగే గోదావరి సింగరేణి మెడికల్ బోర్డును రద్దు చేసే ఆలోచన ప్రభుత్వం వద్ద లేదని సీఎం స్పష్టం చేశారు. సింగరేణి కార్మికులకు నష్టం చేకూర్చే ఏ నిర్ణయాన్నీ ప్రభుత్వం తీసుకోదని భరోసా ఇచ్చారు.
కార్మికుల సంక్షేమమే తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని అన్నారు. వారి ఆరోగ్యం, ఉద్యోగ భద్రత విషయంలో ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉంటుందని తెలిపారు.
ఇంకా గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతాల అభివృద్ధిపై కూడా సీఎం కీలకంగా మాట్లాడారు. బాసర నుంచి భద్రాచలం వరకు ఉన్న గోదావరి తీరం మరియు దేవాలయాలను పర్యాటక ప్రాంతాలుగా అభివృద్ధి చేస్తామని ప్రకటించారు. ఈ ప్రాజెక్టుల కోసం అవసరమైతే రూ.3 వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టడానికి కూడా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని చెప్పారు. దీనివల్ల స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని, రాష్ట్రానికి ఆదాయం కూడా వస్తుందని వివరించారు.
మొత్తంగా చూస్తే..ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, సింగరేణి కార్మికుల భద్రత, గోదావరి ప్రాంత అభివృద్ధి అనే మూడు అంశాలపై ప్రభుత్వం స్పష్టమైన దిశలో ముందుకెళ్తోందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు తెలియజేస్తున్నాయి. ప్రజల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడమే తమ లక్ష్యమని ఆయన మరోసారి చెప్పారు.