Telangana: ఇంటర్‌ అకడమిక్‌ క్యాలెండర్‌ 2026-27 విడుదల.. 224 వర్కిండ్‌ డేస్‌, దసరా, సంక్రాంతి సెలవులు ఎన్ని రోజులంటే?

Telangana Inter Board Releases 2026–27 Academic Calendar: తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు అకడమిక్ క్యాలెండర్ 2026-27 విడుదల చేసింది. ఇది జూనియర్ కాలేజీలు ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్కు వర్తిస్తుంది. అయితే ఈ క్లాసులు జూన్ 1వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇందులో ఫైనల్ పరీక్షలు ఎప్పుడు? దసరా, సంక్రాంతి సెలవులు ఎన్ని రోజులు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు అకడమిక్ క్యాలెండర్ 2026-27 విడుదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో అక్టోబర్ 3 నుంచి 9వ తేదీ వరకు అర్థ వార్షిక పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. దీంతోపాటు దసరా సెలవుల జాబితా కూడా విడుదల చేశారు. ఇది ఇంటర్ మొదటి, రెండో సంవత్సరానికి వర్తిస్తుంది.
తెలంగాణలో ఇంటర్ కాలేజీలకు దసరా సెలవులు అక్టోబర్ 10 నుంచి 21వ తేదీ వరకు మొత్తంగా 11 రోజులపాటు ఈ సెలవులు రానున్నాయి. అక్టోబర్ 22 తేదీన పునః ప్రారంభం అవుతాయి. అదేవిధంగా సంక్రాంతి సెలవులు కూడా 2027 జనవరి 13 నుంచి 17వ తేదీ వరకు ఉన్నాయి.
2027 జనవరి 18 తేదీన మళ్లీ క్లాసులు ప్రారంభం అవుతాయి. జనవరి 18వ తేదీ నుంచి 23వ తేదీ వరకు ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ కూడా నిర్వహిస్తారు. ఆ వెంటనే ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు కూడా జనవరి చివరి వారంలో నిర్వహిస్తారు. ఇక ఇంటర్ థియరీ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో ఉండనున్నాయి.
తెలంగాణ ఇంటర్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు మే మూడో వారంలో నిర్వహిస్తారు. చివరిగా 2027- 28 కి సంబంధించిన అకడమిక్ క్లాసులు మే 31వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నట్లు ఎస్ కృష్ణ ఆదిత్య సెక్రటరీ ప్రైవేట్ జూనియర్ కాలేజీలో క్యాలెండర్ విడుదల చేశారు.
అన్ని ఆదివారాలతో పాటు ప్రభుత్వం ఆమోదించిన పబ్లిక్ హాలిడేలో కాలేజీలు సెలవు ఉండనున్నాయి. ఇక బోర్డు ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారంగానే ఇంటర్ కాలేజీలో అడ్మిషన్స్ ప్రక్రియ కూడా కొనసాగుతుందని ప్రకటించారు.