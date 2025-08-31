English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tg Inter Admissions: అలర్ట్.. తెలంగాణ ఇంటర్ అడ్మిషన్స్‌కి ఇవాళే లాస్ట్ డేట్.. కొనసాగుతున్న సెకండ్ ఫేజ్ సీట్స్ అలాట్మెంట్

Telangana Inter Admissions: తెలంగాణలో ఈ విద్యాసంవత్సరానికి ఇంటర్మీడియట్ అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇప్పటికే మొదటి దశలో సీట్ల కేటాయింపు పూర్తికాగా.. ఇప్పుడు రెండో దశ ప్రారంభమైంది. ఈ అడ్మిషన్స్ ప్రక్రియ ఆగస్టు 31తో ముగియనుంది. 
 
1 /5

తెలంగాణలో ఈ విద్యాసంవత్సరానికి గాను ఇంటర్మీడియట్ అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతోంది. ఇప్పటికే మొదటి ఫేజ్ సీట్ల కేటాయింపు పూర్తికాగా.. ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్ ప్రారంభమైంది.  

2 /5

ఈ అడ్మిషన్స్ ప్రక్రియ ఇవాళ్టితో అంటే ఆగస్టు 31వ తేదీతో ముగియనుంది. అయితే.. ఇదే విద్యార్థులకు చివరి అవకాశం. కాబట్టి విద్యార్థులు త్వరగా అడ్మిషన్లు పూర్తి చేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. 

3 /5

తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నిర్ణయం ప్రకారం రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్, రెసిడెన్షియల్, మోడల్ జూనియర్ కళాశాలల ప్రిన్సిపాల్స్ ఈ ప్రక్రియను ఆగస్టు 31లోగా పూర్తి చేయాలి. 

4 /5

రాష్ట్రంలోని చాలా జూనియర్ కళాశాలల్లో ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం తరగతులు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి.   

5 /5

రెగ్యులర్ విద్యార్థులతో పాటు, డిప్లోమా వంటి కోర్సుల్లో సీటు రాని వారు లేదా ఇతర కారణాల వల్ల జూనియర్ కళాశాలల్లో చేరేందుకు ముందుకు వస్తున్నారు.  

Telangana Inter Admissions 2025 inter admissions inter first year admissions inter second phase admissions tg inter admissions inter admissions 2025 august 31st last date Telangana govt

Next Gallery

Khairatabad Ganesh Nimajjan: బడా గణేష్‌ నిమజ్జనం డేట్‌ ఫిక్స్‌.. ఆరోజే ఖైరతాబాద్‌ వినాయకుడి నిమజ్జనం ఎందుకంటే?