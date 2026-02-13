TGBIE Strict Orders To Exam Centers: తెలంగాణ ఇంటర్ పరీక్షల నేపథ్యంలో తెలంగాణ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ (TGBIE) కీలక ఆదేశాలు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లకు జారీ చేసింది. 2026 ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ నుంచి ఇంటర్ పరీక్షలు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రాలకు బోర్డు చేసిన సూచనలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
ఇక నిన్న జరిగిన ఇంటర్ పరీక్షల సమావేశం నేపథ్యంలో తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు సెక్రటరీ ఎస్ కృష్ణ ఆదిత్య అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇంటర్ పరీక్షలకు సంబంధించిన సరైన వసతులు ఏర్పాటు చేయాలని ఎగ్జామ్స్ సెంటర్ కు కీలక మార్గదర్శకాలు కూడా ఇచ్చారు. ప్రధానంగా ప్రతి ఎగ్జామ్ సెంటర్లో గోడ గడియారంతో పాటు సరైన వసతులు కల్పించాలని ఆదేశించారు.
దీంతోపాటు ప్రతి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లో ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి డ్యూయల్ డెస్క్(రాయడానికి, కూర్చోవడానికి) ఉండేలా చూడాలి. ఏ ఒక్క విద్యార్థి కూడా నేలపై కూర్చొని పరీక్ష రాయకూడదని ఆదేశించారు. సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్ కేంద్రాలు సరైన ఏర్పాటు కూడా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు.
అంతేకాదు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు జరుగుతున్న సమయంలో సరైన వెంటిలేషన్స్, ఫ్యాన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయాలని పేర్కొన్నారు. టాయిలెట్స్, తాగునీరు ఏర్పాట్లు కూడా ఉండాలి. కేంద్రాల వద్ద ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ ఆధారంగా అక్కడ ఏర్పాట్లపై నిఘా వేయనునట్లు, సరైన నియమాలు పాటించకపోతే చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
అంతేకాదు బోర్డు ఎగ్జామ్స్ సెంటర్లో కేవలం అనుభవం ఉన్న వారిని మాత్రమే ఎగ్జామ్స్ సెంటర్లలో బాధ్యతలు అప్పగించాలన్నారు. ఇక 2026 ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ నుంచి మార్చి 18వ తేదీ వరకు ఈ ఇంటర్ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు.
ఇప్పటికే ఈ ఎగ్జామ్స్కు సంబంధించిన ప్రాక్టికల్స్ కూడా నిర్వహించారు. ఇక ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ నుంచి మార్చి 17వ తేదీ వరకు ఉండగా.. ఇంటర్ రెండవ సంవత్సరం పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 26వ తేదీ నుంచి మార్చి 18 వరకు నిర్వహిస్తారు. ఇంటర్ బోర్డులకు సంబంధించి అధికారిక వెబ్సైట్ tgbie.cgg.gov.in.