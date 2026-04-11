  • Inter Results 2026: రేపు ఉదయం 11 గంటలకే తెలంగాణ ఇంటర్‌ ఫలితాలు.. ఒక్క క్లిక్‌తో రిజల్ట్స్‌ మీ చేతిలో!

Inter Results 2026: రేపు ఉదయం 11 గంటలకే తెలంగాణ ఇంటర్‌ ఫలితాలు.. ఒక్క క్లిక్‌తో రిజల్ట్స్‌ మీ చేతిలో!

Telangana Inter Results 2026: ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. ఇంటర్ పరీక్షల ఫలితాలు రేపు, ఆదివారం విడుదల కానున్నాయి. దీనికి సంబంధించి ఇంటర్ బోర్డు తాజాగా అధికారిక ప్రకటన చేసింది. ఈ ఇంటర్ పరీక్షల రిజల్స్ట్ కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 9.97 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఎదురుచూస్తున్నారు.  
 
తెలంగాణలో లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఎదురుచూస్తున్న ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల విడుదలకు ముహూర్తం ఫిక్స్ అయింది. ఆదివారం అనగా ఏప్రిల్ 12న ఉదయం 11 గంటలకు ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. దీనిపై ఇంటర్ బోర్డు అధికారికంగా ప్రకటన విడుదల చేసింది. దీంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పరీక్షలు రాసిన సుమారు 9.97 లక్షల మంది విద్యార్థుల నిరీక్షణకు తెరపడనుంది.   

ఈ ఏడాది ఇంటర్మీడియట్ వార్షిక పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు జరిగాయి. ఫస్ట్ ఇయర్ పరీక్షలకు 4.41 లక్షల మంది, సెకండ్ ఇయర్ పరీక్షలకు సుమారు 5.07 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. పరీక్షలు ముగిసిన తక్కువ కాలంలోనే జవాబు పత్రాల వాల్యుయేషన్ పూర్తి చేసి, ఫలితాలను సిద్ధం చేసినట్లు బోర్డు కార్యదర్శి వెల్లడించారు.  

అయితే విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను ఫాస్ట్‌‌గా చూసుకోవడానికి అధికారిక వెబ్‌సైట్స్ అయిన tgbie.cgg.gov.in, results.cgg.gov.in కి వెళ్లాలి. వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేసి మీ హాల్ టికెట్ నంబర్ ఎంటర్‌ చేయడం ద్వారా ఒక్క క్లిక్‌తోనే మార్కుల మెమోను పొందొచ్చు.  

ఇంటర్ ఉత్తీర్ణత సాధించాలంటే విద్యార్థులు ప్రతి సబ్జెక్టులో కనీసం 35 శాతం మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది. 75 శాతం కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన వారికి ‘A’ గ్రేడ్, 60 నుంచి 74 శాతం మధ్య వచ్చిన వారికి ‘B’ గ్రేడ్ కేటాయిస్తారు. ఫలితాల అనంతరం మార్కులతో అసంతృప్తిగా ఉన్న వారికి రీ-వెరిఫికేషన్, రీ-కౌంటింగ్ చేసుకునే అవకాశం కూడా బోర్డు కల్పిస్తుంది.  

ఇక ఇంటర్ రిజల్ట్స్‌ కోసం ఈసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఇంటర్ బోర్డు తెలిపింది. విద్యార్థులు తమ ఇంటర్‌ రిజల్ట్స్‌ను నేరుగా తమ వాట్సాప్‌ ద్వారా పొందవచ్చని బోర్డు అధికారులు తెలిపారు. స్మార్ట్‌ ఫోన్‌లలో 80969 58096 నంబర్‌ను సేవ్‌ చేసుకొని ‘హాయ్’ అని మెసేజ్‌ చేసి ‘BIE Exam Result’ అని టైప్ చేయడం ద్వారా ఇంటర్ విద్యార్థులు తమ రిజల్ట్స్‌ను చెక్‌ చేసుకోవచ్చని వెల్లడించింది.  

