English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Inter Results 2026: అలర్ట్.. అలర్ట్.. ఏప్రిల్ 12న తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు

Telangana Inter Results 2026: తెలంగాణలోని ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్. ఈ నెల 12న అనగా ఎల్లుండి ఇంటర్ ఫస్టియర్, సెకండియర్ రిజల్ట్స్ రానున్నాయి. ఈ విషయాన్ని ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వెల్లడించింది. ఫిబ్రవరి 26 నుంచి మార్చి 18 వరకు పరీక్షలు జరగగా.. 9.97 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈసారి ఎగ్జామ్స్ రాశారు.
 
1 /5

ఇంటర్ ఫస్టియర్, సెకండియర్ విద్యార్థులు పరీక్షల ఫలితాల కోసం ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. రిజల్ట్స్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయా అని విద్యార్థులంతా ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే, తాజాగా.. ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ ఫలితాల విడుదలపై ఇంటర్ బోర్డు క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈ నెల 12న ఇంటర్ ఫలితాలు వెల్లడికానున్నాయి.

2 /5

ఇక ఇంటర్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25న ప్రారంభమై.. మార్చి 18వ తేదీతో ముగిశాయి. సమాధాన పత్రాల వాల్యూయేషన్ గత నెలాఖరులోనే పూర్తయింది. అన్ని సబ్జెక్టులు ఉత్తీర్ణులై కేవలం ఒక సబ్జెక్టులో ఒకటి రెండు మార్కులతో ఫెయిలైన విద్యా ర్థుల సమాధానపత్రాలను ఈసారి మళ్లీ మూల్యాంకనం చేశారు. ఈ ప్రక్రియ కూడా ఇటీవలే ముగిసింది. 

3 /5

విద్యా శాఖ బాధ్యతలు చూస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అనుమతి తీసుకుని ఫలితాలను ఈ నెల 12న విడుదల చేయాలని భావిస్తున్నట్లు ఇంటర్ బోర్డు పేర్కొంది. దీంతో ఈ ఆదివారం ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరాల ఫలితాలు వెల్లడి కానున్నాయి.   

4 /5

తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలను ఇలా తెలుసుకోవచ్చు. TSBIE అధికారిక వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లి https://tgbie.cgg.gov.in/ క్లిక్‌ చేయండి. ఆ తర్వాత Inter Results 2026 లింక్‌పై క్లిక్ చేసి, మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేశాక.. Submit బటన్‌ను క్లిక్ చేయండి. దాంతో మీ రిజల్ట్స్ స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.  

5 /5

ఈసారి ఇంటర్ పరీక్షలకు మొత్తం 9,97,075 మంది హాజరయ్యారు. వీరిలో 4,89,126 మంది ప్రథమ సంవత్సరం, 5,07,949 ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు ఉన్నారు.

Next Gallery

PM-SYM Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే స్కీం.. రోజుకు రూ.2 ఆదా చేస్తే చాలు, నెలకు రూ. 3,000 పెన్షన్, ఇలా అప్లై చేసుకోండి!