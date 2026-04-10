  • Telangana Inter Results 2026: మరో 48 గంటల్లో ఇంటర్ రిజల్ట్స్..ఒక సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయినవారికి గుడ్ న్యూస్!

Telangana Inter Results 2026: మరో 48 గంటల్లో ఇంటర్ రిజల్ట్స్..ఒక సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయినవారికి గుడ్ న్యూస్!

TS Inter Results 2026 Date :తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఫలితాలపై తాజా సమాచారం బయటకు వచ్చింది. ఈ నెల 11 నుంచి 13 తేదీల మధ్య ఇంటర్ ఫలితాలను విడుదల చేయడానికి అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 
ఇప్పటికే ఇంటర్ పరీక్షలు పూర్తయి కొన్ని వారాలు గడిచిన నేపథ్యంలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఫలితాల కోసం ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో..ఈ నెల 11 నుంచి 13 తేదీల మధ్య.. ఇంటర్ ఫలితాలను విడుదల చేయడానికి అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.   

ఈ ఏడాది సుమారు 9.97 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఇంటర్ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. వీరిలో కొంతమంది విద్యార్థులు ఒకటి లేదా రెండు సబ్జెక్టుల్లో మాత్రమే ఫెయిల్ అయినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా ఒకే సబ్జెక్టులో ఫెయిల్ అయిన వారి సంఖ్య దాదాపు లక్షకు చేరువలో ఉందని చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, అధికారులు చాలా జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ షీట్లను మళ్లీ పరిశీలిస్తున్నారు. ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా చూసేందుకు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.  

ఇంటర్ ఫలితాలు ఆలస్యమవుతున్నాయని సోషల్ మీడియాలో కొన్ని రోజులుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ ప్రచారాన్ని ఇంటర్ బోర్డు ఇప్పటికే ఖండించింది. కావాలనే ఫలితాలను ఆలస్యం చేస్తున్నారని వస్తున్న వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఫలితాలు విడుదల చేసే ముందు ప్రతి అంశాన్ని సరిచూసి, విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలన్నదే తమ ఉద్దేశమని తెలిపారు.  

ఫలితాల విడుదల తర్వాత విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ల ద్వారా తమ మార్కులను చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, ఫలితాలపై ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా రీ-వాల్యూయేషన్ లేదా రీ-కౌంటింగ్ కోసం అప్లై చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.  

మరో ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లో ఇంటర్ ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో విద్యార్థుల్లో ఉత్కంఠ మరింత పెరిగింది. ఫలితాలు వచ్చిన వెంటనే తదుపరి చదువులు లేదా కెరీర్‌పై నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉండటంతో ఇది చాలా కీలక సమయం అని చెప్పాలి.

