English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Inter Exams: విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్‌.. ఇంటర్ పరీక్ష ఒకరోజు వాయిదా.. ఎందుకో తెలుసా..?

Inter Exams: విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్‌.. ఇంటర్ పరీక్ష ఒకరోజు వాయిదా.. ఎందుకో తెలుసా..?

Inter Exams Postponed: ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్. తెలంగాణలో మార్చి 3న జరగాల్సిన ఇంటర్‌ ద్వితీయ సంవత్సర పరీక్ష మార్చి 4కు వాయిదా పడింది. అయితే మిగతా పరీక్షలన్నీ ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారమే జరుగుతాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
 
1 /5

మార్చి 3న హోలీ పండుగ నేపథ్యంలో ఆ రోజున జరగాల్సిన ఇంటర్మీడియెట్ ఇంటర్‌ ద్వితీయ సంవత్సర పరీక్షను మరుసటి రోజున నిర్వహించాలని ఇంటర్ బోర్డు నిర్ణయం తీసుకుంది. 

2 /5

ఇందుకు సంబంధించిన అధికారిక ఉత్తర్వులు త్వరలోనే విడుదల అవుతాయి. మొదట, మార్చి 4న హోలీ పండుగ ఉంటుందని ఇంటర్‌ అధికారులు భావించి ఆ రోజున సెలవు ఇచ్చారు. 

3 /5

అయితే, ప్రభుత్వం ఇటీవల విడుదల చేసిన సెలవుల జాబితాలో మార్చి 3న హోలీ పండుగ సెలవు దినంగా ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ ఒక్కరోజు జరగాల్సిన పరీక్షలను వాయిదా వేస్తున్నారు.

4 /5

కాగా, తెలంగాణ ఇంటర్‌ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25 తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. 25న ఫస్టియర్, 26న సెకండియర్‌ పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయి.   

5 /5

సబ్జెక్టుల వారీగా షెడ్యూల్‌ను ఇప్పటికే ఇంటర్‌బోర్డు విడుదల చేసింది. పరీక్షలు ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఉంటాయి.  

Inter Exams Postponed Inter exams Telangana Inter Exams Inter Second Year Exam Postponed Telangana Inter Exams Date

Next Gallery

Anchor Vishnu Priya: ఆయన అలాంటి వారని అనుకోలేదు.!. వేణుస్వామిపై యాంకర్ విష్ణు ప్రియ షాకింగ్ కామెంట్స్..