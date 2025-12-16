Inter Exams: విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్‌.. ఇంటర్ పరీక్ష ఒకరోజు వాయిదా.. ఎందుకో తెలుసా..?

Inter Exams Postponed: ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్. తెలంగాణలో మార్చి 3న జరగాల్సిన ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సర పరీక్ష మార్చి 4కు వాయిదా పడింది. అయితే మిగతా పరీక్షలన్నీ ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారమే జరుగుతాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
మార్చి 3న హోలీ పండుగ నేపథ్యంలో ఆ రోజున జరగాల్సిన ఇంటర్మీడియెట్ ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సర పరీక్షను మరుసటి రోజున నిర్వహించాలని ఇంటర్ బోర్డు నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఇందుకు సంబంధించిన అధికారిక ఉత్తర్వులు త్వరలోనే విడుదల అవుతాయి. మొదట, మార్చి 4న హోలీ పండుగ ఉంటుందని ఇంటర్ అధికారులు భావించి ఆ రోజున సెలవు ఇచ్చారు.
అయితే, ప్రభుత్వం ఇటీవల విడుదల చేసిన సెలవుల జాబితాలో మార్చి 3న హోలీ పండుగ సెలవు దినంగా ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ ఒక్కరోజు జరగాల్సిన పరీక్షలను వాయిదా వేస్తున్నారు.
కాగా, తెలంగాణ ఇంటర్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25 తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. 25న ఫస్టియర్, 26న సెకండియర్ పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయి.
సబ్జెక్టుల వారీగా షెడ్యూల్ను ఇప్పటికే ఇంటర్బోర్డు విడుదల చేసింది. పరీక్షలు ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఉంటాయి.