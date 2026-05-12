/Inter Admissions 2026: తెలంగాణ ఇంటర్ అడ్మిషన్ల షెడ్యూల్ రిలీజ్.. నేటి నుండే దరఖాస్తులు ప్రారంభం!

ఇంటర్ చదవాలనుకునే తెలంగాణ విద్యార్థులకు శుభవార్త. తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి సంబంధించి అడ్మిషన్ల షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. ఈరోజు నుంచే అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కాలేజీల్లో అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు మే 31 వరకు ఆయా కాలేజీల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని బోర్డు కార్యదర్శి స్పష్టం చేశారు. ప్రవేశం పొందిన విద్యార్థులకు జూన్ 1వ తేదీ నుంచి తరగతులు ప్రారంభమవుతాయి.
అయితే ఇంటర్ అడ్మిషన్ల కోసం కాలేజీలు ఎలాంటి ఎంట్రన్స్ పరీక్షలు నిర్వహించకూడదని బోర్డు కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పదో తరగతిలో సాధించిన జీపీఏ మరియు సబ్జెక్టుల వారీ గ్రేడ్ పాయింట్ల ఆధారంగానే సీట్లు కేటాయించాలని సూచించింది.
ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న మార్కుల మెమోల ఆధారంగా తాత్కాలిక ప్రవేశాలు కల్పించవచ్చని.. ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లు సమర్పించిన తర్వాత వాటిని ఖరారు చేయాలని తెలిపింది. నిబంధనలు ఉల్లంఘించి పరీక్షలు నిర్వహించే కాలేజీలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఇంటర్ బోర్డు హెచ్చరించింది.
అలాగే అడ్మిషన్ల ప్రక్రియలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రిజర్వేషన్ నిబంధనలను ఖచ్చితంగా పాటించాలని ప్రిన్సిపాళ్లను ఆదేశించింది. ఎస్సీలకు 15%, ఎస్టీలకు 10%, బీసీలకు 29% చొప్పున కేటాయించగా, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు (EWS) 10% సీట్లు కేటాయించారు.
ప్రత్యేకంగా బాలికల కాలేజీలు లేని చోట, అన్ని కేటగిరీల్లో 33.33% సీట్లను బాలికలకే కేటాయించాలి. అలాగే, అడ్మిషన్ సమయంలో విద్యార్థుల ఆధార్ నంబర్ సమర్పించడం తప్పనిసరని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. గ్యాప్ పీరియడ్ ఉన్న విద్యార్థులు స్థానిక తహశీల్దార్ నుంచి నివాస ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.