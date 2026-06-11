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Inter Supplementary: విద్యార్థులకు అలర్ట్.. నేడే ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు.. డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే!

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 11, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:26 AM IST

Telangana Inter Supplementary Results 2026: నేడు ఇంటర్మీడియట్‌ అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. ఉదయం 11:30 గంటలకు ఫలితాలు ఆన్‌లైన్లో విడుదల చేస్తామని ఇంటర్‌ విద్య కార్యదర్శి అభిలాష తెలిపారు. ఇంటర్‌ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు గత నెల 13 నుంచి 21 వరకు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే.
 

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నేడే ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్. ఇవాళ ఇంటర్ ఫస్టియర్, సెకండియ‌ర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాలు రిలీజ్ కానున్నాయి. జనరల్, ఒకేషనల్ కోర్సుల పరీక్ష ఫలితాలు ఉదయం 11:30 గంటలకు ఆన్లైన్ లో రిలీజ్ చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ఇంటర్ బోర్డు ప్రకటించింది.  

Inter Supplementary Results 20262/5

నేడే ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు

తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మే 12వ తేదీ నుంచి మే 21వ తేదీ వరకు ఇంటర్‌ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జరిగాయి. ఈ ఏడాది రెగ్యులర్ ఫలితాల్లో ఫెయిలైన విద్యార్థులతో పాటు.. తమ మార్కులను మెరుగుపరుచుకోవడానికి చాలా మంది విద్యార్థులు ఇంప్రూవ్‌మెంట్ పరీక్షలు రాశారు.  

Inter Supplementary Results 20263/5

నేడే ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 889 పరీక్ష కేంద్రాల్లో నిర్వహించిన ఈ పరీక్షలకు 3,98,358 మంది హాజరవ్వగా.. 2,67,285 మంది ప్రథమ, 1,31,073 మంది ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు ఉన్నారు.   

Inter Supplementary Results 20264/5

నేడే ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు

ఫలితాల కోసం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లు https://tgbie.cgg.gov.in, https://results.cgg.gov. సందర్శించాలని ఇంటర్‌ బోర్డు సూచించింది. ఈ వెబ్ సైట్ల‌లో హాల్ టికెట్ నెంబర్‌తో పాటు పుట్టిన తేదీ టైప్ చేస్తే, రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది.  

Inter Supplementary Results 20265/5

నేడే ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు

త్వరలోనే ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్, డిగ్రీ ప్రవేశాలు, ఇతర ఉన్నత విద్యా కోర్సుల అడ్మిషన్ల ప్రక్రియలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో.. ఇవాళ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ రిజల్ట్స్ ప్రకటిస్తున్నారు.  

TAGS:
Inter Supplementary Results 2026
Telangana Inter Supplementary Results 2026
TS Inter Supply Results 2026
Telangana Intermediate Results Today

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