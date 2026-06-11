/Inter Supplementary: విద్యార్థులకు అలర్ట్.. నేడే ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు.. డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే!

Telangana Inter Supplementary Results 2026: నేడు ఇంటర్మీడియట్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. ఉదయం 11:30 గంటలకు ఫలితాలు ఆన్లైన్లో విడుదల చేస్తామని ఇంటర్ విద్య కార్యదర్శి అభిలాష తెలిపారు. ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు గత నెల 13 నుంచి 21 వరకు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే.
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్. ఇవాళ ఇంటర్ ఫస్టియర్, సెకండియర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాలు రిలీజ్ కానున్నాయి. జనరల్, ఒకేషనల్ కోర్సుల పరీక్ష ఫలితాలు ఉదయం 11:30 గంటలకు ఆన్లైన్ లో రిలీజ్ చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ఇంటర్ బోర్డు ప్రకటించింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మే 12వ తేదీ నుంచి మే 21వ తేదీ వరకు ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జరిగాయి. ఈ ఏడాది రెగ్యులర్ ఫలితాల్లో ఫెయిలైన విద్యార్థులతో పాటు.. తమ మార్కులను మెరుగుపరుచుకోవడానికి చాలా మంది విద్యార్థులు ఇంప్రూవ్మెంట్ పరీక్షలు రాశారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 889 పరీక్ష కేంద్రాల్లో నిర్వహించిన ఈ పరీక్షలకు 3,98,358 మంది హాజరవ్వగా.. 2,67,285 మంది ప్రథమ, 1,31,073 మంది ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు ఉన్నారు.
ఫలితాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్లు https://tgbie.cgg.gov.in, https://results.cgg.gov. సందర్శించాలని ఇంటర్ బోర్డు సూచించింది. ఈ వెబ్ సైట్లలో హాల్ టికెట్ నెంబర్తో పాటు పుట్టిన తేదీ టైప్ చేస్తే, రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది.
త్వరలోనే ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్, డిగ్రీ ప్రవేశాలు, ఇతర ఉన్నత విద్యా కోర్సుల అడ్మిషన్ల ప్రక్రియలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో.. ఇవాళ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ రిజల్ట్స్ ప్రకటిస్తున్నారు.