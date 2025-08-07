English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jobs News: నిరుద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. ఏకంగా 3038 ఉద్యోగాల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్.. డిటెయిల్స్ ఇవే..

rtc md sajjanar on 3038 posts tgsrtc: తెలంగాణ ఆర్టీసీలో భారీగా ఉద్యోగాల భర్తీ చేపట్టనున్నట్లు ఆర్టీసీ ఎండీ సజ్జనార్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై తొందరలోనే నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. 
చాలా మంది యువత ఇటీవల కాలంలో సర్కారు కొలువులే టార్గెట్ గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా  ఎలాగైన కష్టపడి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలని కోచింగ్ సెంటర్ల చుట్టు తిరుగుతూ అనేక సబ్జెక్ట్ ల మీద గ్రిప్ సాధిస్తు ఎగ్జామ్ల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు.   

ఈ క్రమంలో చాలా మంది ప్రైవేటు జాబ్ లు నచ్చక కూడా ఈ విధంగా సర్కారు కొలువు కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇలాంటి వారికి తెలంగాణ ఆర్టీసీ భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. గత కాలంగా ప్రభుత్వం నుంచి నోటిఫికేషన్ కోసం చూస్తున్న వారికి ఇది నిజంగా శుభవార్తగా చెప్పుకొవచ్చు.   

నిరుద్యోగులు ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్న ఆర్టీసీలో ఖాళీలను అతితొందరలో.. భర్తీ చేయనున్నట్లు టీజీఎస్ ఆర్టీసీ తెలిపింది. ఏకంగా.. 3038 పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియ ప్రారంభం అయ్యిందని ఆర్టీసీ ఎండీ సజ్జనార్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.   

ఈ ఎగ్జామ్ లను..  టీజీఎస్పీఎస్సీ లేదా ఇతర నియామక బోర్డు ద్వారా నియామకం చేసే దిశగా ముందుకు వెళ్లున్నట్లు ఆర్టీసీ ఎండీ సజ్జనర్ ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఆర్టీసీలో ఖాళీల కోసం అభ్యర్థులు ఎప్పటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారు. అలాంటి వారు సంస్థ విడుదల చేసే 3038 పోస్టులకు చక్కగా ప్రిపేర్ అయి ఉద్యోగం సాధించడానికి కష్టపడాలని సజ్జనార్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు  

అదే విధంగా ఉద్యోగాల భర్తీ నేపథ్యంలో అక్రమార్కులు, మోసగాళ్ల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలన్నారు. ఎవరైన పోస్టులు ఆశలు చూపడం, డబ్బులకు అమ్ముడు పోతున్నాయని చెప్పడం వంటి మాటల్ని నమ్మోద్దన్నారు.   

మోసపూరిత వ్యక్తుల గురించి తమకు తెలియజేయాలని లేదా స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయాలని కోరారు. కేవలం మెరిట్ బేస్ మీద మాత్రమే పోస్టులు భర్తీ చేయబడతాయని ఆర్టీసీ ఎండీ సజ్జనార్ స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో నిరుద్యోగులు మాత్రం జాబ్ న్యూస్ తో పండగ చేసుకుంటున్నారు.  

