Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Liquor Prices: మందుబాబులకు బ్యాడ్‌న్యూస్‌.. జూన్ 15 నుంచి మద్యం ధరలు పెంపు, బాటిల్‌పై ఎంత పెరుగుతుందంటే?

Liquor Prices: మందుబాబులకు బ్యాడ్‌న్యూస్‌.. జూన్ 15 నుంచి మద్యం ధరలు పెంపు, బాటిల్‌పై ఎంత పెరుగుతుందంటే?

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 06, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:36 AM IST

Telangana Liquor Price Hike 2026: మందు బాబులకు ఒక షాకింగ్ వార్త! ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మద్యం ధరలు భారీగా పెరగనున్నాయి. సాధారణ బ్రాండ్ల ధరలు ఒక్కో ఫుల్ బాటిల్‌పై రూ. 80, ప్రీమియం బ్రాండ్లకు రూ.90, అలాగే కాస్ట్లీ బ్రాండ్లకు రూ.120 వరకు పెరగవచ్చని సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
 

liquor price hike1/5

మద్యం ధరలు పెంపు

తెలంగాణలోని మందు బాబులకు ఇది పెద్ద వార్త. ఈ నెల 15 నుంచి కొత్త ధరలు అమలులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. సాధారణ బ్రాండ్ల ధరలు రూ.80 పెరగగా, ప్రీమియం బ్రాండ్లకు రూ.90, కాస్ట్లీ బ్రాండ్లకు ఏకంగా రూ.120 వరకు పెరగవచ్చు. తయారీ, రవాణా ఖర్చులు పెరగడం వల్ల ధరలు పెంచాలని కంపెనీలు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాయి.   

telangana liquor price hike2/5

తెలంగాణ లిక్కర్ ప్రైస్ హైక్

అయితే, బీర్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. ఈ ధరల పెంపునకు సంబంధించిన ఫైల్ మరో రెండు మూడు రోజుల్లో ప్రభుత్వానికి అందనుండటంతో, ఆ తర్వాతే తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఒకవేళ ఈ ధరల పెంపు అమలైతే, రాష్ట్ర ఖజానాకు నెలకు సుమారు రూ.130 కోట్ల నుంచి రూ.150 కోట్ల వరకు అదనపు ఆదాయం చేకూరుతుంది.   

new liquor prices in telangana3/5

తెలంగాణ వైన్ షాప్ కొత్త రేట్లు

ఇప్పటికే ఈ శాఖ లైసెన్స్ దరఖాస్తుల ద్వారా రూ.2869 కోట్లు, షాప్ లైసెన్స్ ఫీజుల ద్వారా రూ.1770 కోట్లు వసూలు చేస్తోంది. ఈ ధరల పెరుగుదల వల్ల తెలంగాణకు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు మధ్య ఉన్న ధరల వ్యత్యాసం మరింత పెరగవచ్చు.   

telangana alcohol rate hike4/5

తెలంగాణ మద్యం ధరల పెంపు

దీనివల్ల అనధికారిక మద్యం రవాణా పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. కొన్ని ప్రత్యేక బ్రాండ్లను వదిలేసి, ప్రజలు ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఒకవేళ ఇలా జరిగితే, తెలంగాణ ఎక్సైజ్ శాఖ ఆదాయం తగ్గే అవకాశం ఉంది, కానీ బార్లు, రెస్టారెంట్ల ద్వారా రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు మాత్రం మేలు జరుగుతుంది.  

hyderabad wine shop rates5/5

హైదరాబాద్ వైన్ షాప్ ధరలు

మద్యం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం గాజు సీసాల తయారీ ఖర్చు, ఇంధన ధరలు, రవాణా ఖర్చులు పెరగడమేనని కంపెనీలు చెబుతున్నాయి. గ్లోబల్ సప్లై చైన్‌లో ఏర్పడిన సమస్యలు కూడా మరో కారణం కావడంతో, మద్యం తయారీ సంస్థలపై అదనపు ఆర్థిక భారం పడుతోంది.

TAGS:
telangana liquor price hike
ts wine shop rates increase
new liquor prices in telangana
telangana alcohol rate hike

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ప్రధానిగా నెహ్రూ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన మోడీ.. నమో ఖాతాలో మరో అరుదైన ఫీట్..
PM Modi Another Record58 min ago
2
andaman natural gas discovery1 hr ago
3
Ebola Virus3 hrs ago
4
TMC11:52 PM IST
5
Mobile Tariff HikesJun 05