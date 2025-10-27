Telangana Liquor Shops: తెలంగాణ ఖజానాకు భారీ ఆదాయం.. మద్యం అప్లికేషన్ల ద్వారా ఎన్ని కోట్లో తెలుసా..!

Telangana Liquor Shops: తెలంగాణకు మద్యం షాపులు కల్పతరువులా మారాయి. రెండేళ్లకే ఒకసారి నిర్వహించే మద్యం వేలపాట కోసం వేలాది అప్లికేషన్లు వచ్చాయి. కేవలం మద్యం అప్లికేషన్ల ద్వారానే తెలంగాణ ఖజానాకు కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది.
Telangana Liquor Shops:తెలంగాణలో ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి నిర్వహించే మద్యం టెండర్లలో వేలాది మంది పాల్గొన్నారు. మొత్తంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 95,137 దరఖాస్తులు వచ్చాయి.
కేవలం ఈ దరఖాస్తుల ద్వారే తెలంగాణ ఖజానకు రూ. 2854 కోట్ల ఆదాయం వచ్చినట్టు ఎక్సైజ్ శాఖ తెలిపింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 2620 లిక్కర్ షాపుల కోసం దాదాపు 95,137 దరఖాస్తులు వచ్చాయి.
ఒక్కో అప్లికేషన్ కు రూ. 3 లక్షల చొప్పున వసూలు చేశారు. 2023లో ఒక్కో దరఖాస్తుకు రూ. 2 లక్షలు వసూలు చేయగా.. ఈ సారి దాన్ని రూ. 3 లక్షలకు పెంచారు. గతంలో మద్యం ద్వారా రూ. 2640 కోట్లు కేవలం అప్లికేషన్ల ద్వారా ఆదాయం వచ్చింది.
తాజాగా రూ. 3 లక్షలుకు పెంచడంతో గతంలో కంటే దరఖాస్తు చేసుకునే వారి సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గింది. అప్లికేషన్ల సంఖ్య తగ్గినా.. గతంలో కంటే భారీగా ఆదాయం వచ్చింది. ప్రస్తుతం మద్యం దుకాణాలకు సంబంధించిన లక్కీ డ్రా తీస్తున్నారు.
జిల్లాల వారీగా వచ్చిన అప్లికేషన్ లను కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో ఎక్సైజ్ అధికారులు డ్రా తీస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో వున్న మొత్తం 2 వేల 620 షాపులకు 95 వేలకు పైగా అప్లికేషన్లు వచ్చాయి. హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్న వైన్ షాపులకు భారీగా డిమాండ్ ఉండంతో అక్కడే ఎక్కువ అప్లికేషన్లు వచ్చాయి.
అత్యధికంగా శంషాబాద్ లో 8,536 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. సరూర్ నగర్లో 7,845.. మేడ్చల్ జిల్లాలో 5,791, అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి. ఇక వికారాబాద్లో 1,808, సికింద్రాబాద్లో 3,022, హైదరాబాద్లో 3,201, మల్కాజిగిరిలో 6,063 దరఖాస్తులు వచ్చాయి.