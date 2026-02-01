English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
KCR SIT Probe: తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ సిట్‌ విచారణ... ధర్నాలతో దద్దరిల్లిన తెలంగాణ

Telangana Massive Protests Against Ex CM KCR SIT Investigation: పోరాడి సాధించుకుని.. పదేళ్లు తెలంగాణను అభివృద్ధి బాటలో నిలిపిన తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ను సిట్‌ విచారించడంపై సర్వత్రా ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు, బైక్‌ ర్యాలీలతో తెలంగాణ దద్దరిల్లింది. పుష్కర కాలం తర్వాత మళ్లీ తెలంగాణ ఉద్యమ దృశ్యాలు కనిపించాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1 /8

సిట్ విచారణ పేరుతో తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌కు నోటీసులు ఇవ్వడం.. విచారణ చేపట్టడంపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు భగ్గుమన్నాయి. పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆదేశాల మేరకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ నిరసన ప్రదర్శనలు, ఆందోళన కార్యక్రమాలు జరిగాయి. దీంతో ఆదివారం తెలంగాణ ధర్నాలతో దద్దరిల్లింది.  

2 /8

రేవంత్‌ రెడ్డి సొంత జిల్లా మహబూబ్‌నగర్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపట్టింది. తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌కు సిట్‌ నోటీసులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ మహబూబ్‌నగర్‌లో మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌ ఆధ్వర్యంలో గులాబీ పార్టీ శ్రేణులు గర్జించారు. పెద్ద ఎత్తున జరిగిన ఈ ఆందోళనలో భారీగా కార్యకర్తలు, నాయకులు తరలివచ్చారు.

3 /8

నిజామాబాద్ అర్బన్‌లో మాజీ ఎమ్మెల్యే గణేష్ బిగాల ఆధ్వర్యంలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ భారీ నిరసన ర్యాలీ. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా గులాబీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు.

4 /8

తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌కు నోటీసులు జారీ చేయడాన్ని ఖండిస్తూ ఇబ్రహీంపట్నంలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ శ్రేణులు భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం రోడ్డుపై బైఠాయించి రాస్తారోకో చేశారు. ఈ సందర్భంగా కుట్ర రాజకీయాలు చేస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి దిష్టిబొమ్మను దహనం చేశారు.

5 /8

సిట్ పేరుతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌పై రాజకీయ వేధింపులకు వ్యతిరేకంగా మంచిర్యాలలో భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్‌ ఆధ్వర్యంలో ఈ ర్యాలీ పెద్ద ఎత్తున జరిగింది.

6 /8

రాజకీయ కక్షతో తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌కు సిట్ నోటీసులు ఇవ్వడంపై హుజురాబాద్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ఖండించారు. రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ హుజురాబాద్‌లో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు.

7 /8

రేవంత్‌ రెడ్డి సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ గర్జించింది. కేసీఆర్‌పై రాజకీయ వేధింపులకు వ్యతిరేకంగా కొడంగల్‌ నియోజకవర్గంలోని మద్దూరులో మాజీ ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో భారీ బైక్‌ ర్యాలీ చేపట్టారు.

8 /8

కేసీఆర్‌పై సిట్ విచారణకు వ్యతిరేకంగా గద్వాలలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ భారీ బైక్ ర్యాలీ చేపట్టింది. రేవంత్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు డాక్టర్‌ ఆంజనేయులు గౌడ్, బాసు హనుమంతు నాయుడు, బీఎస్ కేశవ్ ర్యాలీ నిర్వహించారు.

