GO-33: GO-33 చుట్టూ వివాదం.. తెలంగాణ వైద్య విద్యార్థులకు అన్యాయం.. సీట్లు పోతున్నాయ్ బాబోయ్..!!

Medical seats in Telangana: తెలంగాణలో వైద్య విద్యార్థులకు అన్యాయం జరుగుతుందా. రాష్ట్రంలో మెడికల్ సీట్లు తగ్గిపోతున్నాయా. జీవో 33 కారణంగా కొన్ని జిల్లాలకు చెందిన అసలు తెలంగాణ విద్యార్థులు నాన్ లోకల్ గా మారిపోతున్నారా? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
 
తెలంగాణలో మెడికల్ సీట్లలో స్థానికత నిబంధనపై తీవ్ర ఉత్కంఠ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. జీవో నెంబర్ 33 కారణంగా కొన్ని జిల్లాలకు చెందిన అసలు తెలంగాణ విద్యార్థులు కూడా నాన్ లోకల్ గా మారిపోతున్న పరిస్థితులు నెలకున్నాయి.   

ఈ వివాదం తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన జీవో 33 తో షురూ అయ్యింది. గతంలో జీవో 114(2017) ప్రకారం 6వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు కనీసం నాలుగేండ్లు చదివిన విద్యార్థులు స్థానికులుగా ఉండేవారు.

 2024లో రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ తీసుకువచ్చిన జీవో 33 ప్రకారం 9వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు తెలంగాణలో చదివిన వారికే స్థానిక హోదా ఉంటుంది.   

ఈ మార్పుల వల్ల ఇంటర్ ఏపిలో చదివిన తెలంగాణ విద్యార్థులు స్థానిక కోటాకు అనర్హులుగా మిగిలిపోతున్నారు. 2023లో కాలోజీ హెల్త్ యూనివర్సిటీ కొన్ని ఫేక్ బోనాఫైడ్ సర్టిఫికెట్ల ద్వారా సీట్లు పొందిన విద్యార్థులపై చర్యలు తీసుకుంది.   

నిజమైన తెలంగాణ విద్యార్థులు కూడా జీవో 33 నియమాల వల్ల తీవ్రంగా నష్టోపోతున్నారు. సుప్రీంకోర్టులో ప్రస్తుతం ఈ స్థానికత అంశంపై కేసు విచారణలోనే ఉంది. 

తుది తీర్పు వచ్చేంత వరకు వర్సిటీకి పాత నిబంధనల ప్రకారం అడ్మిషన్లను కొనసాగించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.   

