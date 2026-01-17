Model Schools: తెలంగాణ మోడల్ స్కూళ్లలో 6వ తరగతి ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్.. పరీక్ష ఎప్పుడంటే..?

Telangana Model Schools: తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న మోడల్ స్కూళ్లలో 6వ తరగతిలో ప్రవేశాలకు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ షెడ్యూల్ తాజాగా విడుదలైంది. 2026-27 విద్యాసంవత్సరంలో ప్రవేశాలకు పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఈ నవీన్ నికోలస్ షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేశారు. 6వ తరగతితో పాటు 7 నుండి 10వ తరగతుల్లో ఖాళీ సీట్ల భర్తీకి షెడ్యూల్ విడుదల చేశారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మోడల్ స్కూళ్లలో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి.. 6వ తరగతిలో ప్రవేశాలకు ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్ తాజాగా విడుదలైంది. షెడ్యూల్ ప్రకారం జనవరి 28 నుంచి మోడల్ స్కూళ్లలో ప్రవేశాలకు ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ మొదలవుతుంది.
ఫిబ్రవరి 28, 2026వ తేదీ వరకు ప్రవేశ పరీక్షలకు ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు కొనసాగుతాయి. విద్యార్థులు http://telanganams. cgg.gov.in వెబ్సైట్ను సంప్రదించి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
జనరల్ విద్యార్థులు రూ. 200, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ, ఈడబ్ల్యూఎస్ విద్యార్థులు రూ.125 పరీక్ష ఫీజుగా చెల్లించాలి. విద్యార్థులు ఫిబ్రవరి 28 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఏప్రిల్ 9 నుంచి హాల్టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
6వ తరగతిలో ప్రవేశాలతో పాటు 7వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు ఈ స్కూళ్లలో మిగిలిపోయిన సీట్ల భర్తీకి కూడా ప్రవేశ పరీక్ష ఉంటుంది. ఈ సీట్ల కోసం బాలికలు, బాలురు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
విద్యార్థులకు ప్రవేశ పరీక్ష ఏప్రిల్ 19న నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్రంలో 194 మోడల్ స్కూళ్లు ఉండగా, 6వ తరగతిలో 19,400 సీట్లతో పాటు, ఇతర తరగతుల్లో 49 వేలకు పైగా సీట్లు ఉన్నాయి.