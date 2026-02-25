Telangana New Rules: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు కొత్త రూల్స్.. ఇకపై ఇలా చేయాల్సిందే..!

Telangana New Office Rules
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సౌధలో పని చేస్తున్న.. ఉద్యోగులకు కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాయి. ట్రాన్స్కో ఎండీ కృష్ణభాస్కర్ ఉద్యోగుల పనితీరును మెరుగుపరచడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా లంచ్ బ్రేక్ సమయంపై స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు.
ఇప్పటివరకు ఉద్యోగులు మధ్యాహ్న భోజనానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటున్నారని అధికారులు గుర్తించారు. అందుకే ఇకపై మధ్యాహ్నం 1 గంట నుంచి 3 గంటల మధ్య ఎప్పుడైనా కేవలం అరగంట మాత్రమే లంచ్ బ్రేక్గా అనుమతిస్తామని తెలిపారు. అంటే మొత్తం రెండు గంటల వ్యవధిలో తమకు అనుకూలంగా అరగంట మాత్రమే తీసుకోవాలి.
డ్యూటీ సమయంలో ఉద్యోగులు తమ సీట్లలో అందుబాటులో ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. అవసరం లేకుండా బయట తిరగడం, వాకింగ్ చేయడం, ఎక్కువసేపు ముచ్చట్లు పెట్టడం అనుమతించబడదని చెప్పారు. పని సమయంలో పనిపైనే దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు.
మొబైల్ ఫోన్ వాడకంపై కూడా పరిమితులు విధించారు. అత్యవసర కాల్స్ లేదా ముఖ్యమైన అధికారిక కాల్స్ కోసం మాత్రమే ఫోన్ వాడాలని తెలిపారు. వ్యక్తిగతంగా ఎక్కువసేపు ఫోన్ మాట్లాడటం కుదరదని హెచ్చరించారు.
ఆఫీసు సమయంలో విధుల్లో ఉండటం ప్రతి ఉద్యోగి బాధ్యత అని ఎండీ స్పష్టం చేశారు. ఉద్యోగులు సమయానికి పనులు పూర్తి చేయాలని, ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా సేవలు అందించాలని సూచించారు. ఈ నిబంధనలను తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని సంబంధిత హెచ్ఓడీలకు బాధ్యతలు అప్పగించారు.
కొత్త రూల్స్ను పాటించని వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా హెచ్చరించారు. ఉద్యోగుల పనితీరును క్రమం తప్పకుండా పరిశీలిస్తామని తెలిపారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో క్రమశిక్షణ పెరగాలని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు చెప్పారు.
ఈ కొత్త నిబంధనలపై కొంతమంది ఉద్యోగులు మిశ్రమ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే అధికారులు మాత్రం ప్రజలకు మెరుగైన సేవల కోసం ఇవి అవసరమని చెబుతున్నారు.