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Telangana Pension Alert: బిగ్ అలర్ట్.. రేపటి లోపల ఇలా చెయ్యకపోతే ఇంక పెన్షన్లు ఉండవు..!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 30, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:28 PM IST

Telangana Pension Alert: తెలంగాణలో కొత్త చేయూత పెన్షన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి కీలక అలర్ట్. పెన్షన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గడువు ఆగస్టు 31తో ముగియనుంది. అర్హత ఉన్న వృద్ధులు, వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలు, దివ్యాంగులు, గీత కార్మికులు చివరి తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. గ్రామపంచాయతీ, వార్డు కార్యాలయం లేదా మీ సేవ కేంద్రం ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆధార్, రేషన్ కార్డు, బ్యాంక్ పాస్‌బుక్, అవసరమైన అర్హత సర్టిఫికెట్లను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.

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తెలంగాణ పెన్షన్

తెలంగాణలో కొత్తగా పెన్షన్ పొందాలని ఎదురుచూస్తున్న వారికి ప్రభుత్వం కీలక సమాచారం ఇచ్చింది. కొత్త చేయూత పెన్షన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఇచ్చిన గడువు ఆగస్టు 31తో ముగియనుంది. దీంతో అర్హత ఉన్న వారు ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.  

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కొత్త పెన్షన్ దరఖాస్తు

కొత్త పెన్షన్ల కోసం అర్హులైన వారు తమకు దగ్గరలోని గ్రామపంచాయతీ కార్యాలయం, వార్డు కార్యాలయం లేదా మీ సేవ కేంద్రం ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు సమయంలో అవసరమైన పత్రాలను కూడా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆధార్ కార్డు, రేషన్ కార్డు, బ్యాంక్ పాస్‌బుక్ కాపీతో పాటు తమ అర్హతను నిరూపించే సంబంధిత సర్టిఫికెట్లను అందించాలి.  

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పెన్షన్ చివరి తేదీ

ప్రభుత్వం అందించే పెన్షన్ పథకం ద్వారా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న అర్హులైన వారికి ప్రతి నెలా ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలు, దివ్యాంగులు, గీత కార్మికులు వంటి వివిధ వర్గాలకు ఈ పథకం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అర్హత ఉన్న వారు తమ వివరాలను సరిగ్గా నమోదు చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.  

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ఆగస్టు 31 పెన్షన్ డెడ్‌లైన్

దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో ఆధార్, రేషన్ కార్డు, బ్యాంకు వివరాల్లో తప్పులు లేకుండా చూసుకోవాలి. ఏదైనా సమాచారం తప్పుగా ఉంటే దరఖాస్తు పరిశీలనలో సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల పత్రాలను ఒకసారి పరిశీలించిన తర్వాతే దరఖాస్తు చేయడం మంచిది.  

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తెలంగాణ పెన్షన్ స్కీమ్

ఆగస్టు 31 చివరి తేదీ కావడంతో చివరి రోజు వరకు వేచి ఉండకుండా ముందుగానే దరఖాస్తు చేసుకోవడం మంచిది. ఇప్పటికే అర్హత ఉన్నప్పటికీ దరఖాస్తు చేయని వారు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. పెన్షన్‌కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల కోసం స్థానిక గ్రామపంచాయతీ, వార్డు కార్యాలయం లేదా మీ సేవ కేంద్రంలో సంప్రదించవచ్చు.

TAGS:
Telangana new pension
Telangana pension scheme
Cheyutha Pension
Telangana Cheyutha pension
new pension applications

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