Optional Holidays: 2026లో ఆప్షనల్ హాలీడేస్ లిస్ట్ ఇదే.. తెలంగాణలో మొత్తం ఎన్ని సెలవులంటే..?

2026 Optional Holidays: మరో మూడు రోజుల్లో 2025వ సంవత్సరం ముగియనుంది. రాబోయే కొత్త సంవత్సరంలో సాధారణ సెలవులతో పాటు ఆప్షనల్ హాలీడేస్ గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి అందరిలో ఉంటుంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ సంస్థలు, ఉద్యోగులు, ప్రజలు తమ కార్యకలాపాలను ముందుగా ప్రణాళిక చేసుకునేందుకు వీలుగా ఈ జాబితాను ప్రభుత్వం ఏడాది ముగియడానికి ముందుగానే ప్రకటించింది. మరి 2026వ సంవత్సరంలో ఎన్ని రోజులు ఆప్షనల్ హాలీడేస్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చాలా మంది జాబ్ క్యాలెండర్ ఫాలో అయినట్లుగానే హాలిడే క్యాలెండర్ కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. ఇప్పటికే 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన అధికారిక సెలవుల జాబితా రిలీజ్ అయింది. మొత్తం 24 రోజులను సాధారణ సెలవు దినాలుగా (Public Holidays), 21 రోజులను ఐచ్ఛిక సెలవులుగా(Optional Holidays) ప్రకటిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
2026లో ఐచ్ఛిక సెలవులు తెలంగాణలో ఎప్పుడెప్పుడు ఉన్నాయంటే.. న్యూ ఇయర్ - 01 జనవరి 2026 - గురువారం, హజ్రత్ అలీ భర్త్ డే - 03 జనవరి 2026 (శనివారం), కనుమ - 16 జనవరి 2026 (శుక్రవారం), షబ్-ఈ-మేరాజ్ - 17 జనవరి 2026 (శనివారం), శ్రీ పంచమి - 23 జనవరి 2026 (శుక్రవారం), షబ్-ఈ-బారాత్ - 04 ఫిబ్రవరి 2026 (బుధవారం), షహదత్ HZT అలి (R.A) - 10 మార్చి 2026 (మంగళవారం), జుమాతుల్ విదా - 13 మార్చి 2026 (శుక్రవారం), షద్-ఈ-ఖదర్ - 17 మార్చి 2026 (మంగళవారం), మహవీర్ జయంతి - 31 మార్చి 2026 (మంగళవారం).
అలాగే తమిళ్ న్యూ ఇయర్ డే - 14 ఏప్రిల్ 2026 (మంగళవారం), బసవ జయంతి - 20 ఏప్రిల్ 2026 (సోమవారం), బుద్ద పూర్ణిమ - 01 మే 2026 (శుక్రవారం), ఈద్-ఈ-గదీర్ - 04 జూన్ 2026 (గురువారం), 9th మొహర్రం - 25 జూన్ 2026 (గురువారం), రథయాత్ర - 16 జూలై 2026 (గురువారం), అర్బయీన్ - 04 ఆగస్ట్ 2026 (మంగళవారం), పార్సీ న్యూ ఇయర్ - 15 ఆగస్ట్ 2026 (శనివారం), వరలక్ష్మి వ్రతం - 21 ఆగస్ట్ 2026 (శుక్రవారం).
రాఖీ పౌర్ణమి - 28 ఆగస్ట్ 2026 (శుక్రవారం), హజ్ దహుమ్ షరీఫ్ -23 సెప్టెంబర్ 2026 (బుధవారం), మహర్నవమి - 19 అక్టోబర్ 2026 (సోమవారం), భర్త్ ఆఫ్ HZT. సయ్యద్ మహ్మద్ జువన్పురి మహ్ది MA'UD(A.S) - 26 అక్టోబర్ 2026 (సోమవారం), నరక చతుర్ధి - 08 నవంబర్ 2026 (ఆదివారం), క్రిస్మస్ ఈవ్ - 24 డిసెంబర్ 2026 (గురువారం), హజ్రత్ అలీ భర్త్ డే - 26 డిసెంబర్ 2026 (శనివారం).
అయితే న్యూ ఇయర్ - 01 జనవరి 2026 - గురువారం, శ్రీ పంచమి - 23 జనవరి 2026 (శుక్రవారం), జుమాతుల్ విదా - 13 మార్చి 2026 (శుక్రవారం), 9th మొహర్రం - 25 జూన్ 2026 (గురువారం), రథయాత్ర - 16 జూలై 2026 (గురువారం), వరలక్ష్మి వ్రతం - 21 ఆగస్ట్ 2026 (శుక్రవారం), రాఖీ పౌర్ణమి - 28 ఆగస్ట్ 2026 (శుక్రవారం), క్రిస్మస్ ఈవ్ - 24 డిసెంబర్ 2026 (గురువారం).. ఈ 8 ఐచ్చిక సెలవులలో ఏవేని 5 రోజులు మాత్రమే ఆప్షనల్ హాలీడేస్ తీసుకోవచ్చు.